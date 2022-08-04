استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022، تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية في الساعات القليلة الماضية نتيجة الاساس ، وذلك بعد عملية تصحيح وتدقيق كافة درجات الطلبة، وحسب ما بينت الوزارة بأن نسبة النجاح لهذه السنة 2022 مرتفعة، مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث تم وضع رابط خاص استخراج نتيجة الاساس برقم

نتيجة شهادة الأساس 2022

أعلنت وزارة التعليم في دولة السودان عن موعن نتائج الاساس 2022، وذلك بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2022، بعد عملية تصحيح كافة الأوراق، والانتهاء من مراجعتها، كما وأتجهت رابط خاص ليتمكن الطلبة من معرفة نتائجهم بسهولة وبدون الذهاب الى المدرسة، يمكن استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس فقط.

استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022

يمكن معرفة نتيجة الاساس والاطلاع على كافة درجات الطالب من خلال الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة ، والتي تم وضعه الفترة الأخيرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم من هنا

قم بالنقر على أيقونة عرض النتائج ثم ادخال الاسم وكلمة السر الخاصة بالطالب.

أخير ، قم بالنقر على عرض النتيجة.

سيتم عرض نتيجتك الخاصة.

الإستعلام عن نتائج الأساس برقم الجلوس ولاية الخرطوم

هناك العديد من الطلبة يتساءل عن كيفية استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس للعام 2022 مـ في ولاية الخرطوم، والتي تعتبر من أبرز الشهادات في المرحلة المدرسية، والتي تمكن الطالب من استكمال تعليمه واختيار تخصصه في الجامعة، ويمكن، الإستعلام عن نتائج الأساس برقم الجلوس ولاية الخرطوم من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية في الخرطوم من هنا

اكتب رقم الجلوس

ثم تحقق من الرمز المطلوب

اخيرا انقر على إظهار النتيجة

رابط استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022

أتاحت وزارة التعليم في جمهورية السودان الاستعلام عن نتيجة الاساس برقم الجلوس ، وذلك ويمكن استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس 2022 من هنا، حيث تعتبر المرحلة الثانوية من أبرز وأهم المراحل لدى الطلبة ، لأنها تعد نقله نوعيه من المدرسة الى الجامعة.

بعد اعلان وزارة التعليم عن موعد استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس وذلك بتاريخ 24/07/2022، عن طريق اللينك الخاص الذي تم وضعه على موقع وزارة التربية والتعليم في جمهورية السودان.