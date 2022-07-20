استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2022 برقم الجلوس result esudan عبر موقع وزارة التربية والتعليم

استخراج نتيجة شهادة التأسيس ولاية الجزيرة 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن ربط النتيجة الأساسية لولاية الجزيرة برقم الجلسة النتيجة .esudan.gov.sd. حيث انتظر طلاب الصف الثامن بالسودان المؤتمر الصحفِيْ لإعلان النتيجة الأساسية اليوم الأربعاء 20 من الشهر الجاري، وحاليا يبحث معظم الطلاب وأولياء أمورهم عبر محرك بحث جوجل ومنصات مختلفة من شبكات التواصل الاجتماعي عن طريقة لاستخراج النتيجة الأساسية لولاية الجزيرة 2022 باستخدام رقم المقعد، والتي سنعرف أنها مفصلة ودقيقة فِيْ السطور التالية من هذه المقالة.

استخراج نتيجة شهادة التأسيس ولاية الجزيرة 2022

فور الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الطلاب السودانيين المعتمدين لطلاب الصف الثامن، أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية رسمياً نتائج شهادة التأسيس بولاية الجزيرة. كَمْا أوضحت الوزارة الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخلاص النتائج إلكترونياً وبسهُولة باتباع بضع خطوات بسيطة وهِيْ موضحة أدناه

الخطوة الأولى التي يجب على الوالد أو الطالب اتخاذها هِيْ تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية.

ثم تأتي الخطوة الثانية، ومن خلال الواجهة الرئيسية للموقع نقوم بإدخال رقم مقعد الطالب فِيْ المكان المخصص له.

ثم الخطوة الثالثة هِيْ إدخال رمز التحقق كَمْا هُو موضح فِيْ الصورة أدناه.

ثم فِيْ النهاية اضغط على كلمة search وانتظر بضع ثوان لترى نتيجة شهادة التأسيس بكل تفاصيلها.

رَابِطْ استخراج نتائج شهادة التأسيس 2022 السودان

الولاية نتائج شهادة التأسيس بالسودان. النتيجة الأساسية فِيْ الخرطوم قريبًا، انتظرنا فِيْ 23 يوليو وكذلك نتيجة القاعدة على الجزيرة. تم التحميل نتيجة التأسيس على نهر النيل. تقريبيا أيضا نتيجة القاعدة فِيْ النيل الأزرق تقريبيا النتيجة الرئيسية للنيل الأبيض. تقريبيا نتيجة التأسيس على النيل الأحمر. تقريبيا نتيجة خط الأساس فِيْ شمال دارفور تقريبيا نتيجة خط الأساس فِيْ جنوب دارفور تقريبيا النتيجة الأساسية فِيْ باقي الولايات السودانية. تقريبيا

هنا نأخذك إلى نهاية هذا المقال حيث نشرح لك الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها لجميع طلاب الصف الثامن فِيْ السودان استخلاص نتيجة شهادة التأسيس حالة الجزيرة. 2022 وجميع الولايات السودانية.