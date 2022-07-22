استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس نتائج الصف الثامن

فِيْ الآونة الأخيرة، قادت نتيجة الشهادة التأسيسية بولاية الخرطوم 2022 عمليات البحث إلى حد كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وانضم ذلك إلى إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية أنها انتهت من عملية تصحيح الامتحان. ويحتمل إعلان النتيجة إلكترونيا بولاية الخرطوم خلال الأيام المقبلة.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

هناك حماس واضح من جانب وزارة التربية والتعليم السودانية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب، ويتجلى ذلك إلى حد كبير عندما يتم عرض المخرجات إلكترونياً على موقع الوزارة.

الخطوة الأولى هِيْ أن يقوم الطالب بالدخول مباشرة إلى موقع الويب الخاص بالدعوة للحصول على نتائج خاصة وزارة التربية والتعليم السودان متصل

بعد ذلك يتوجه الطالب مباشرة إلى أيقونة نتيجة شهادة التأسيس التي تظهر أمامه.

ثم تأتي خطوة تسجيل رقم مقعدك فِيْ خانة البيانات المخصصة له، يجب إدخال بياناتك بشكل صحيح، حتى تتم عملية الاستشارة بشكل صحيح وبدون أخطاء.

يقوم الطالب بعد ذلك بتسجيل رمز التحقق، ثم النقر فوق أيقونة إظهار النتيجة وسيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة بمجرد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم السودانية.

خبر نتيجة شهادة التأسيس الجديدة لولاية الخرطوم

وفِيْما يلي آخر المستجدات بخصوص نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم على النحو التالي

اكتشفنا مؤخرًا أن وزارة التربية والتعليم السودانية قد أعلنت عن النتيجة المعيارية داخل الولاية الشمالية.

ومن المقرر عقد مؤتمر خاص للإعلان عن أسماء المتفوقين بولاية الخرطوم مطلع الأسبوع المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن توقع إعلان نتائج الصف الثامن فِيْ الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأعلن أن عملية تصحيح الورق قد اختتمت هذا الأسبوع، بهدف التأكيد على الإجراءات الاحترازية لضمان صحة الطلاب والمعلمين كذلك.

فِيْ الختام شرحنا لكَمْ كيفِيْة التحقق من نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022، كَمْا نقدم سلسلة من الأخبار الموثوقة حول مَوعِد إعلانها، لذلك قمنا بإلغاء حتى جزء صغير من القلق، بعد التحقق من أن نسبة النجاح خلال هذا العام تجاوزت معدل السنوات السابقة.