استدعاء 1416 غسالة ملابس Ocarina لعدم مطابقتها للمواصفات

أعلنت وزارة التجارة، عن سحب 1416 غسالة “أوكارينا” في عام 2022، بسبب عدم استيفائها للمواصفات القياسية للمملكة لكفاءة الطاقة.

تفاصيل المكالمة

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “حفاظا على سلامتك نعلن عن سحب 1416 غسالة” أوكارينا “عام 2022.”

وأوضح أنه تم سحب 816 غسالة أوكارينا بسعة 9.5 كجم و 600 غسالة بسعة 7 كجم من السوق.

سبب المكالمة

وأوضحت وزارة التجارة أن سبب سحب المركبات يعود إلى عدم التزامها بالمعايير السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من إدخال الرقم التسلسلي للغسالة من خلال http//recalls.sa أو التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني صيانة لإزالة الغسالة المضمنة واستعادتها. مبلغ الشراء نقدًا. .