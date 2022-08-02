استدعاء 32 مركبة مائية “Sea-Doo” لخلل خطير

أعلنت وزارة التجارة عن سحب 32 قارب “Sea-Doo” لطرازات “GTI / GTR” في العام 2022-2022.

تفاصيل المكالمة

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “من أجل سلامتك، نعلن عن استدعاء 32 مركبة مائية شخصية من طراز Sea-Doo لطرازات GTI / GTR للعام 2022-2022”.

سبب المكالمة

وأوضحت وزارة التجارة أن سبب سحب المركبات يعود إلى احتمال فصل مقعد الراكب، الأمر الذي قد يتسبب في سقوط الراكب فجأة في الماء، مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل مع الشركة في حالة وجود مقعد للركاب في القارب، وذلك لفحص وإصلاح ما هو ضروري بالمجان، موضحة أن الاستدعاء يشمل مقاعد الركاب التي تباع كملحقات للمركبات المائية.