استدعاء 40 نظامًا صوتيًا لخلل يهدد الحياة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، سحب 40 نظام صوتي محمول من طراز Sea-Doo Spark 2022-2022، بسبب خلل فني في تركيبها.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “نعلن عن سحب 40 نظام صوتي محمول من طراز Sea-Doo Spark 2022-2022”.

سبب المكالمة

وأشار إلى أن سبب الاستشهاد يعود إلى احتمال انفصال النظام الصوتي المحمول عن حامله، وفي حالة حدوث ذلك فقد يصيب المستخدم أو الراكب ويسبب إصابة خطيرة أو الوفاة.

و قبل؛ أعلنت وزارة التجارة عن سحب 32 قارب “Sea-Doo” لطرازات “GTI / GTR” في العام 2022-2022.

سحب ٣٢ قارب “سي دو”

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “من أجل سلامتك، نعلن عن استدعاء 32 مركبة مائية شخصية من طراز Sea-Doo لطرازات GTI / GTR للعام 2022-2022”.

وأوضحت وزارة التجارة أن سبب سحب المركبات يعود إلى احتمال فصل مقعد الراكب، الأمر الذي قد يتسبب في سقوط الراكب فجأة في الماء، مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال وجود مقعد للركاب في القارب، وذلك لإجراء الفحص والإصلاح اللازم بدون مقابل، موضحة أن الاستدعاء يشمل مقاعد الركاب المباعة كملحقات للمركبات المائية.