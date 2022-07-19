استدعاء 408 مركبات جاكوار لخلل خطير يهدد حياة السائق

أعلنت وزارة التجارة عن سحب 408 سيارات جاكوار من مختلف الطرازات. عطل في منفاخ الأكياس الهوائية الجانبي للسائق، مما قد يؤثر على السلامة والأمن.

تفاصيل استلام السيارة

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “من أجل سلامتك، نعلن عن استدعاء 408 سيارة جاكوار XE / F PACE / XF في 2016-2017”.

وأوضح أنه تم استدعاء 165 سيارة جاكوار XE و 135 مركبة F PACE و 108 مركبات XF.

سبب المكالمة

وأوضحت وزارة التجارة أن استدعاء المركبات يعود لوجود خلل في منفاخ الوسادة الهوائية الجانبية للسائق، مما قد يتسبب في تمزق الوسادة وإطلاق شظايا معدنية حادة يمكن أن تسبب إصابات خطيرة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من إدخال رقم شاسيه المركبة من خلال http//recalls.sa أو التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.