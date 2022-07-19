 التخطي إلى المحتوى

استدعاء 408 مركبة جاكوار لخلل فني خطير

كتب newsaفي آخر تحديث

أعلنت وزارة التجارة، سحب 408 سيارات جاكوار من السوق، لوجود خلل فني فيها يمثل خطورة على الراكب.

سحب 408 سيارة من سيارات جاكوار بسبب عيب فني خطير

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن السيارات التي تم استدعاؤها بها عيب في منفاخ الوسادة الهوائية الجانبية للسائق، مما قد يتسبب في تمزق الوسادة الهوائية وإلقاء شظايا من الوقود المعدني الحاد الذي قد يتسبب في إصابة خطيرة. إصابة.
سحب 408 سيارة من سيارات جاكوار بسبب عيب فني خطير
و قبل؛ أعلنت وزارة التجارة عن سحب 239 سيارة فيراري من طرازات مختلفة بسبب خلل في غطاء خزان الفرامل، مما قد يؤثر على السلامة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “من أجل سلامتك، نعلن عن استدعاء 239 سيارة فيراري” طرازات مختلفة “2010 – 2022 بسبب خلل في غطاء خزان الفرامل يمكن أن يؤدي إلى تسرب الفرامل. سائل الفرامل، مما يتسبب في فقدان القدرة على الكبح وزيادة خطر وقوع حادث. ” .