استدعاء 408 مركبة جاكوار لخلل فني خطير

أعلنت وزارة التجارة، سحب 408 سيارات جاكوار من السوق، لوجود خلل فني فيها يمثل خطورة على الراكب.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن السيارات التي تم استدعاؤها بها عيب في منفاخ الوسادة الهوائية الجانبية للسائق، مما قد يتسبب في تمزق الوسادة الهوائية وإلقاء شظايا من الوقود المعدني الحاد الذي قد يتسبب في إصابة خطيرة. إصابة.



و قبل؛ أعلنت وزارة التجارة عن سحب 239 سيارة فيراري من طرازات مختلفة بسبب خلل في غطاء خزان الفرامل، مما قد يؤثر على السلامة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “من أجل سلامتك، نعلن عن استدعاء 239 سيارة فيراري” طرازات مختلفة “2010 – 2022 بسبب خلل في غطاء خزان الفرامل يمكن أن يؤدي إلى تسرب الفرامل. سائل الفرامل، مما يتسبب في فقدان القدرة على الكبح وزيادة خطر وقوع حادث. ” .