استدعاء 93 مركبة بحرية WaveRunner لخلل يهدد بنشوب حريق

أعلنت وزارة التجارة عن سحب 93 مركبة بحرية من طراز “WaveRunner” من طراز “ياماها”، طرازات مختلفة 2022-2022.

سبب المكالمة

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” “سبب الاستدعاء هو وجود خلل في غطاء خزان الوقود، مما قد يتسبب في تسرب الوقود وخطر نشوب حريق”.

وبشأن الإجراءات التي تم تنفيذها، أوضح أنه اتصل بالشركة لإجراء الإصلاح المطلوب.

المكالمة السابقة

و قبل؛ أعلنت وزارة التجارة عن سحب 32 قارب “Sea-Doo” لطرازات “GTI / GTR” في العام 2022-2022.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي “من أجل سلامتك، نعلن عن استدعاء 32 مركبة مائية شخصية من طراز Sea-Doo لطرازات GTI / GTR للعام 2022-2022”.

وأوضحت وزارة التجارة أن سبب سحب المركبات يعود إلى احتمال فصل مقعد الراكب، الأمر الذي قد يتسبب في سقوط الراكب فجأة في الماء، مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال وجود مقعد للركاب في القارب، وذلك لإجراء الفحص والإصلاح اللازم بدون مقابل، موضحة أن الاستدعاء يشمل مقاعد الركاب المباعة كملحقات للمركبات المائية.