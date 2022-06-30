استراتيجية أبوظبي الصناعية.. انطلاقة نحو الحياد المناخي بحلول 2050

تستعد إمارة أبوظبي للتحول إلَّى المركز الصناعي الأكثر تنافسية وصديقًا للبيئة والمناخ فِيْ المنطقة، مع إطلاق استراتيجيتها الصناعية.

أطلق اليوم الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان، عضو المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي ورئيس المكتب التنفِيْذي لإمارة أبوظبي، استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز مكانة الإمارة كَمْركز صناعي يعتبر الأكثر تنافسية فِيْ المنطقة.

ضخ 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية

تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال ستة برامج اقتصادية طموحة تسعى إلَّى مضاعفة حجم قطاع التصنيع فِيْ أبوظبي ليصل إلَّى 172 مليار درهم بحلول عام 2031 من خلال تعزيز سهُولة ممارسة الأعمال التجارية ودعم التمويل الصناعي وجذب الأجانب. استثمار مباشر.

كَمْا ستعمل الاستراتيجية من خلال برامجها الستة على خلق 13600 فرصة عمل متخصصة إضافِيْة مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما فِيْ ذلك دعم جهُود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية. الإمارة بنسبة 138٪ لتصل إلَّى 178.8 مليار درهم فِيْ أفق عام 2031.

ستساهم المبادرات المختلفة المدرجة فِيْ استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضًا إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري واعتماد سياسات صديقة للبيئة وخطط تحفِيْزية، فِيْ تعزيز تحول أبوظبي إلَّى اقتصاد دائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية فِيْ الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات وإعادة التدوير والتصنيع الذكي.

وقال الدكتور سلطان الجابر، بمناسبة إطلاق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان، عضو المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفِيْذي، “استراتيجية أبوظبي الصناعية” “تماشياً مع بتوجيهات من القيادة الرشيدة تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على مضاعفة الجهُود والاستعداد للمستقبل والمساهمة بكفاءة وفاعلية فِيْ تنويع الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات وتكامل الأدوار بين الجميع. الأطراف المعَنّْية لبناء قطاع صناعي قوي قائم على القدرات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وبيئة جاذبة للاستثمارات.

وأضاف “استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة تنطلق من إنجازات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز دور قطاع الصناعة المحلي ومساهمته الاقتصادية، والقدرات اللازمة للصناعات المستقبلية وجذب الاستثمارات كَمْا تدعم هذه الاستراتيجية عملية النمو الصناعي وتسهم فِيْ تطوير وتمكين وتأهِيْل الكوادر الإماراتية، وخلق اقتصاد دائري ذكي، وتطوير نظام بيئي مستدام، والاستثمار فِيْ التقنيات المستقبلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فِيْ بالإضافة إلَّى خلق بيئة عمل تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال برامج حوافز جديدة وعالية الجودة مثل (صنع فِيْ الإمارات)، وهِيْ خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

خطة متكاملة تدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستدعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي من خلال تعزيز فرص قطاع الصناعة الخضراء ودمج التصنيع الذكي وبرامج إدارة كفاءة الطاقة.

وقال تتمتع دولة الإمارات بالعديد من المزايا التي تعزز مكانتها الريادية كَمْركز عالمي للتصنيع والصناعة، بما فِيْ ذلك موقعها الجغرافِيْ الاستراتيجي، وقدراتها التصديرية، والوصول إلَّى سلاسل التوريد الرئيسية واتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، والسياسات المحفزة والأطر التنظيمية، وتوافر المواد الخام، والطاقة التقليدية والمتجددة، والكوادر المؤهلة، والبنية التحتية المتكاملة للنقل، واللوجستيات المتقدمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونوعية حياة عالية المستوى فِيْ مجتمع متنوع وآمن “.

وأكد الدكتور سلطان الجابر أن تجربة أبوظبي الصناعية المتمثلة فِيْ تطوير المجالات المتخصصة بأعلى المعايير العالمية، ساهمت بشكل كبير فِيْ جذب الاستثمارات فِيْ قطاعات الصناعة والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة. تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.

من خلال الاستراتيجية، سيتم تسريع تطوير القطاع الصناعي من خلال دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع النمو والقدرة التنافسية والابتكار مع تعزيز الاستدامة فِيْ نظام القطاع الصناعي بما يتماشى مع المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 الخطة الوطنية لتغير المناخ.

سيتم أيضًا تنفِيْذ مبادرات جديدة فِيْ إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية الصناعات الكيميائية، وصناعة الآلات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية، وصناعة النقل، وصناعة الأغذية والزراعة، والصناعات الدوائية. الصناعات.

تسعى أبوظبي إلَّى دعم الجهُود العالمية للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق نظام متكامل للاستدامة البيئية من خلال تعزيز التحول نحو تطبيقات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، باعتبارهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة.

الإمارات العربية المتحدة هِيْ الدولة الأولى فِيْ المنطقة التي توقع وتصدق على اتفاقية باريس، وتطبق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي، وهِيْ أول دولة تطلق العمل فِيْ قطاع الطاقة المتجددة فِيْ المنطقة، وأول دولة فِيْ الشرق الأوسط للإعلان عَنّْ السعي وراء الحياد المناخي، الأمر الذي حفز العديد من البلدان على تبني نموذج التنمية الاقتصادية المستدامة كنهج مستقبلي.

إن الفوز باستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) العام المقبل هُو شهادة على جهُود الدولة فِيْ العمل المناخي، وسيخلق بالتأكيد زخمًا أكبر للمضي قدمًا فِيْ تسريع وتيرة العمل من أجل المناخ وإيجاد حلول عملية لتحدي عالمي يؤثر على المجتمعات، كل منها يركز على الفرص الاقتصادية التي يوفرها العمل المناخي.

المبادرة الإستراتيجية لحياد الكربون هِيْ حملة وطنية تهدف إلَّى تقليل الانبعاثات والحياد المناخي بحلول عام 2050 ؛ وهذا يجعل الإمارات أول دولة فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عَنّْ هدفها فِيْ تحقيق الحياد الكربوني.

يعد استخدام حلول الطاقة النظيفة أحد الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي لتحقيق الحياد الكربوني، لضمان التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمارات تصل إلَّى 600 مليار درهم (أكثر من 163 مليار دولار) حتى عام 2050، إلَّى ضمان تلبية الطلب على الطاقة.

اتفاقيات تنافسية فِيْ المجال الصناعي

على هامش إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات شراكة فِيْ المجال الصناعي، كان من أبرزها

– اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية فِيْ أبوظبي وشركة MADE I4.0 الإيطالية المتخصصة فِيْ إعادة تأهِيْل الكفاءات. من خلال برنامج متخصص فِيْ صقل المهارات وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

– اتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية فِيْ أبوظبي وشركة TÜV SÜD الألمانية. تهدف الاتفاقية إلَّى تعزيز التعاون لتطوير وتقييم الجاهزية الصناعية “I4.0 IR” فِيْ إطار تثقيف المنشآت الصناعية وقياس النضج الحالي فِيْ القطاع الصناعي. سيتم استخدام I4.0 IR لإجراء تقييمات للشركات المؤهلة للاستفادة من الخبرة المكتسبة فِيْ تسهِيْل التعاون بين أصحاب المصلحة فِيْ قطاع التصنيع لتطوير السياسات التي تدعم التصنيع الذكي.

– اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة فاركو الوطنية لآبار النفط “نوف”، حيث تسعى الاتفاقية إلَّى توسيع نطاق التعاون بين أدنوك ونوف وتوسيع عملياتها على مستوى الدولة. وتنفِيْذا لهذه الاتفاقية ستقوم الشركة الأمريكية بتصنيع المكونات الأساسية المستخدمة فِيْ أعمال الحفر بالمنشآت الصناعية بأبوظبي.

اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة Ingenia Polymers، حيث ستعمل Ingenia Polymers على إنشاء أول منشأة صناعية لها فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. ستنتج الشركة أصباغ بلاستيكية ومشتقات بوليمر ومواد بلاستيكية تستخدمها الشركات الوطنية مثل “بروج” لإنتاج حلول مبتكرة تعتمد على البولي أوليفِيْن. فِيْ الآونة الأخيرة، نقلت Engina Polymer جزءًا من قدراتها التصنيعية إلَّى الإمارات العربية المتحدة وأنشأت أول منشأة تصنيع لها فِيْ ICAD 1.