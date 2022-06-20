استرجاع المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa بين الأمل والرجاء لمستفيدي نظام الضمان المطور الجديد

متى سيتم استرداد مساعدات القطع؟ hrsd.gov.sa التي توقفت منذ عدة سنوات ، ولكن لا يزال هناك أمل وأمل بعودة قطع الضمان للمستفيدين من النظام الأمني ​​، ويتم ذلك بشكل دوري ، يتم خلاله عرض قوائم بالأسماء. من المستفيدين من المساعدة المقطوعة تم الإفراج عنها بمبالغ تصل إلى 30 ألف ريال لأسرة واحدة ، هل سيتم استرداد برنامج المساعدة المقطوعة لمستحقي الضمان الاجتماعي ، وهو سؤال يطرحه الضامنون دائمًا من عملاء التأمين ، يجب التنويه أولاً أنه منذ عدة أشهر قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعليق رابط التسجيل للاستفادة من المساعدة المقطوعة ، كما أوقفت الرابط للاستعلام عن تاريخ الصرف ونزول إيداع هذه المساعدات ، الأمر الذي خلق حالة من الإحباط. من بين المستفيدين من الضمان لكن البعض يتحدث عن عودة البرنامج بضمان مكسور بشكل جديد وتحت اسم جديد.

استرجاع المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa بين الأمل والرجاء للمستفيدين من الضمان

على الرغم من تعليق برنامج قطع المساعدة وإلغاء روابط التسجيل والاستفسارات عن الضمان المكسور بعد إطلاق نظام التأمين الجديد المطور ، إلا أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب ، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية ما زالت تبث وتنشر أنباء مضللة بشأن صرف مساعدات القطع وموعد وصولها. ينقطع الضمان ، لدرجة أن البعض ينشر عنوانين على أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة ، على الرغم من تعليقها لأكثر من ثلاث سنوات ، ومن خلال هذا التقرير نؤكد تم تعليق برنامج قطع المساعداتومع ذلك ، يمكن استرداد برنامج القص hrsd.gov.sa بفستان جديد.

مجالات وبرامج الدعم لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية

وتجدر الإشارة إلى جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية ، حيث كان هناك العديد من المجالات والبرامج الداعمة لمواطني المملكة ، من خلال خدمة أمنية مميزة ، حيث تم إنشاء بروفايل موحد لكل منها. مواطن أو أسرة مستفيدة من برامج الضمان الاجتماعي ، وأصبح من السهل التعرف على المستفيدين المستحقين لدعم الوزارة ، وتقديم الخدمات الأمنية لهم ، بحسب وضعهم الاجتماعي والمالي. كما أعلنت الوزارة عن شروط وضوابط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، وتشمل الفئات المؤهلة للدعم الحالات التالية:

محدودي الدخل.

الفئات الأشد احتياجاً.

الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

كبار السن.

الأيتام ذوو الظروف الخاصة.

مطلق وأرملة وترك بلا معيل.

حماية الأسرة.

الأحداث المتأخرة.

تمديد التسجيل في الضمان المطور الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”

يجب أن نشير إلى ما تم التحقق منه. يجب ملاحظة ذلك إنجازات وزارة الموارد البشرية في مجال العمل الأمني ​​الذي يتم تقديمه لمواطني المملكة بشفافية وموثوقية تامة ، وأصبحت جميع برامج التأمين ضمن رابط إلكتروني واحد تحت مسمى برامج الحماية والدعم الاجتماعي ، ومنذ إطلاق البرنامج المطور الجديد برنامج الدعم ، تقدمت مئات الآلاف من الأسر للاستفادة من النظام الجديد ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل في النظام الجديد إلى أكتوبر المقبل 2022 ، بدلاً من التاريخ السابق الذي كان سينتهي. في 23 مايو 2022.

مسارات الدعم والحماية الاجتماعية 1443

استفاد من مسار التوظيف أكثر من 34600 مستفيد.

مسارات المشروع دعمت 6789 مستفيدا.

واستفاد من برامج التدريب والتأهيل 13967 مستفيدا من خلال 713 دورة تدريبية وأكثر من 60 ورشة عمل و 46 منتدى و 175 شراكة موقعة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

يزور “رابط المنصة الوطنية الموحدة “الوصول الوطني الموحد”.

أو تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. اضغط على الخدمات الإلكترونية واحصل على الرقم السري.

التسجيل في “منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

أدخل الرقم المدني وكلمة المرور.

اختر التقديم على الخدمة والبرنامج الذي ترغب في التسجيل فيه.

أكمل الخطوات بالبيانات الشخصية المطلوبة ورقم IBAN الخاص بالبنك.

قدمت وزارة الموارد البشرية رقم هاتف للاستعلام: 8001222777 – ص.ب 12487 – الرقم البريدي للوزارة هو 11157.

متطلبات الأهلية لراتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من هذا الشرط بعض الفئات.

شرط الاقامة الدائمة على الاراضي السعودية.

ألا يتجاوز دخل مقدم الطلب حد الراتب المضمون.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة عند التسجيل.

تطبيق الشروط المحددة لمبلغ معاش الضمان الاجتماعي من حيث استخدامه.

لا يمتلك المتقدم أصولا أو عقارات.

غير مقيم بالملاجئ السعودية.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة التي تضعها الجهات المختصة.

رقم الهاتف الموحد المجاني لمطور الضمان الاجتماعي sso.hrsd.gov.sa

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي بالرياض: 0114057988. صندوق بريد: 12484. رمز بريدي: 11157. اتصل بالرقم المجاني 8001222777. اتصل على الرقم المباشر 0112915588. اتصل ب 2033333. اتصل 0802007200.

كما تجدر الإشارة إلى مسيرة التنمية التي يشهدها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة ، حيث تسعى الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توسيع مظلتها الاجتماعية لتشمل فئات جديدة لم تكن على قوائم الاستفادة من برامج منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، وتهدف الموارد البشرية إلى شمول الفئات الأكثر تفضيلاً من المواطنين والأسر التي تحتاج إلى نظام ضمان اجتماعي جديد متطور.