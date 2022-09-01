طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل ورقم جوال، يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة نسيان كلمة المرور أو الإيميل الخاص بالسناب شات، وتعد هذه المشكلة من أكثر المشاكل المزعجة لدى الكثير، مما يقوم بالبحث عن طريقة استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل حيث يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استرجاع السناب شات بدون الإيميل.

كيفِيْة استرداد حساب Snapchat بدون بريد إلكتروني ورقم هاتف محمول

قم باستعادة حساب Snapchat بدون عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول

1- أولاً، عليك الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بموقع Snapchat.

2- ثم يمكنك الضغط على الزر لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بي.

3- ثم اضغط على خيار استعادة كلمة المرور برقم الهاتف.

4- يرسل Snapchat بعد ذلك رقم التحقق إلى رقم الهاتف المرتبط بحسابك.

5- ثم انقر فوق “متابعة” وأدخل كلمة مرور جديدة.

أفضل طريقة لاسترداد حساب Snapchat بدون بريد إلكتروني ورقم هاتف محمول

هناك أكثر من طريقة لاسترداد حساب Snapchat الخاص بك باتباع بعض الخطوات البسيطة خاصةً بدون عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف –

• أولاً، يمكنك الانتقال مباشرةً إلى صفحة الاتصال بدعم Snapchat.

• يمكنك بعد ذلك اختيار تسجيل الدخول إلى حسابي، لكن لا يمكنني التحقق من عنوان بريدي الإلكتروني أو رقم هاتفِيْ.

• ثم اضغط على أيقونة نعم وادخل البيانات المطلوبة.

• ثم اشرح المشكلة التي تواجهها لإيجاد الحَلْ المناسب.

استعادة حساب سناب شات بدون رقم جوال

الطريقة الثانية لاسترداد حساب Snapchat لا تحتاج إلى رقم جوال بل عنوان بريد إلكتروني –

• الخطوة الأولى هِيْ تسجيل الدخول إلى موقع Snapchat.

• ثانيًا، من الواجهة الرئيسية، يجب النقر فوق لقد نسيت كلمة المرور الخاصة بي.

• يجب عليك بعد ذلك النقر فوق رمز استعادة كلمة المرور لعنوان بريدك الإلكتروني.

• يجب عليك التحقق من بريدك الإلكتروني، حيث ستجد رَابِطْ Snapchat الذي تم إرساله إليك وستتمكن من تغيير كلمة المرور للرقم الجديد.

• يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول بسهُولة إلى حسابك عن طريق إدخال كلمة مرور جديدة.

يمكن استرجاع حساب سناب شات بدون ايميل، وذلك من خلال الإنتقال الى الاتصال بدعم Snapchat، ومن ثم قم بالنقر على لا يمكنني التحقق من عنوان بريدي الإلكتروني أو رقم هاتفِيْ، وأدخل كافة البيانات المطلوبة، وستصلك رسالة بإستعتجة كلمة المرور.