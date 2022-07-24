استرجاع حساب فيس بوك معطل مضمونة ،هناك مجموعة كبيرة من الحسابات المزيفة التي عملتها العديد من الاشخاص على فيسبوك ، لذا زادت شركة فيسبوك من المنظومة الأمنية التي تم اعتمادها وبسبب ذلك الكثير من الحسابات الحقيقية معطلة بواسطة فيسبوك. ولكن لا تقلق إذا كنت تستخدم اسمك الحقيقي على فيسبوك وتم حظر حسابك ، فتستطيع استرداد حسابك ببساطة للغاية .

استرجاع حساب الفيسبوك المعطل

يمكن لمن يستخدمون Facebook إعادة تنشيطه مرة أخرى، إذا قرروا العودة إليهم مرة أخرى بعد تعطيله مؤقتًا من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

يتم إرجاع الحساب مرة أخرى بمجرد تسجيل الدخول مرة أخرى بالبيانات القديمة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور في أي وقت.

يمكن استخدام حساب Facebook للوصول إلى تطبيق أو خدمة معينة، ومن خلال ذلك، سيتم إلغاء التعطيل المؤقت للحساب وإعادة تنشيطه مرة أخرى.

إذا كنت ترغب في استرداد الحساب بعد حذفه نهائيًا، فيمكن القيام بذلك في غضون 30 يومًا من تاريخ حذفه. قبل انتهاء هذه الفترة، يمكنك تسجيل الدخول إلى الحساب والضغط على إلغاء حذف.

أعد حساب Facebook من خلال تقديم استئناف

يمكنك تقديم طلب استئناف إلى إدارة Facebook الخاصة من أجل فتح حساب Facebook تم حذفه، ولكن ليس هناك ما يضمن أن Facebook سوف يستجيب ويوافق على هذا الطلب، وذلك باتباع الخطوات التالية

افتح مستعرض ويب على جهاز الكمبيوتر، وانتقل إلى صفحة Facebook للإبلاغ عن اختراق الحساب من خلال هذا الرابط.

انقر فوق تم اختراق حسابي، وأدخل عنوان بريدك الإلكتروني في مساحة البريد الإلكتروني للاتصال.

انقر فوق الزر “اختيار الملفات”، والذي يظهر باللون الرمادي أسفل المعرف الخاص بك.

يجب عليك تحديد صورة أمامية وخلفية لإثبات هويتك، ويمكنك استخدام أي نوع من أنواع التعريف مثل رخصة القيادة أو الهوية الشخصية أو غيرها.

انتقل إلى خيار معلومات إضافية وأضف أي معلومات يمكن أن تكون بمثابة مساعدة لاستعادة حساب Facebook معطل في المربع المخصص لذلك.

انقر فوق الزر الأزرق إرسال في أسفل الصفحة، وإذا قررت إدارة Facebook القيام بذلك، فيمكن تنشيط الحساب في غضون أسبوعين.

استعادة حساب Facebook معطل بسبب القرصنة

قد يجد المستخدم صعوبة في الوصول إلى حسابه على Facebook بسبب الاختراق، وهذه هي الخطوات اللازمة لتقديم تقرير إلى إدارة Facebook لاستعادة حساب Facebook الذي تم اختراقه

افتح صفحة الويب التي يتم من خلالها تقديم بلاغ عن الخرق إلى إدارة فيسبوك، ويمكنك الوصول إلى هذه الصفحة بالضغط على الرابط الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

انقر فوق الزر الإبلاغ عن حسابي تم اختراقه.

أدخل رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني المرتبط بحسابك على Facebook والذي تريد استعادته واسترداده مرة أخرى للوصول إليه.

انقر فوق بحث.

أدخل كلمة المرور الحالية لحماية حسابك على Facebook.

انقر فوق خيار المتابعة، ويمكن لإدارة Facebook طلب صورة لإثبات هوية المستخدم.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

استعد حساب Facebook الخاص بك إذا لم يتم تعطيل الحساب

تنتهي المشكلة هنا من خلال عملية بسيطة وهي تغيير كلمة المرور، وذلك من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع Facebook عبر متصفح الويب أو من خلال تطبيق Facebook، على أي نظام تشغيل لأجهزة iPhone و Android و Windows، وعلى صفحة تسجيل الدخول المتخصصة في إدخال بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك، انقر فوق نسيت كلمة المرور.

بعد ذلك، أدخل بريدك الإلكتروني المرتبط بحسابك أو رقم الهاتف المسجل به الحساب، ويمكنك استخدام البريد الإلكتروني الأصلي والهاتف أو أي بريد إلكتروني ورقم هاتف قمت بإضافته إلى الحساب كاسترداد. اختيار.

إذا نسيت بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك الخاص بالحساب بدقة، فيمكنك إدخال اسم المستخدم، وهو اسم حسابك الشخصي على Facebook، ثم سيقدم Facebook مجموعة من الحسابات بأسماء متشابهة وعليك أن تميز حسابك الحساب الشخصي الذي تريد استرداد كلمة المرور الخاصة به، يجب أن تكون دقيقًا.

كيفية استعادة حساب الفيسبوك

إذا تمكنت من تمييز حسابك الخاص، فانقر فوقه، وسيوفر لك Facebook عدة خيارات لاستعادة حسابك على Facebook، بما في ذلك

رقم هاتف

يتم إرسال رمز إلى الهاتف عن طريق رسالة نصية أو صوتية من اختيارك.

البريد الإلكتروني

يتم إرسال رمز الاسترداد عبر رسالة إلى عنوان البريد الذي قدمته، لذا ادخل وتحقق من صندوق الوارد الخاص بك.

حساب جوجل

يمكنك تسجيل عملية تسجيل دخول جديدة من خلال حساب Google الخاص بك من خلال المتصفح الذي تعمل عليه حتى يتمكنوا من تعيين كلمة مرور جديدة مباشرة دون أي رمز تأكيد.

لكن هذه الخطوة تحتاج إلى التحضير مسبقًا حتى يتم ربط حسابك على Facebook بحساب Google، لذلك لن يكون هذا الخيار متاحًا لجميع مستخدمي Facebook.

بعد الانتهاء من إدخال كلمة المرور الخاصة بك، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد تسجيل الخروج من جميع الأجهزة، وهذه الميزة مفيدة للغاية لأنه إذا قمت بتغيير كلمة المرور واستعدت حسابك، فقد يكون هناك مخترق مسجل في حسابك، لذلك سيكون قادرًا على متابعة النشر مقارنةً بالجلسات نفسها مثل عمليات تسجيل الدخول السابقة.

لذلك، انقر فوق خيار تسجيل الخروج من الأجهزة الأخرى.

لماذا يقوم Facebook بتعطيل الحساب

يقوم Facebook بتعطيل الحسابات لأكثر من سبب، بما في ذلك

لأن انتحال شخصية شخص آخر.

بسبب نشر محتوى لا يتبع شروط فيس بوك.

للاتصال بأشخاص آخرين للمضايقة أو الإعلان أو أي سلوك آخر غير مصرح به.

لسلوك غير مسموح به على Facebook وينتهك معايير المجتمع لدينا.

بسبب استخدام اسم مزيف.

إذا كان هناك أشخاص يقومون بالإبلاغ عن حسابك على Facebook والإبلاغ عنه، فهناك فرصة جيدة لأن يقوم Facebook بتعطيل الحساب رسميًا.

ملخص الموضوع في ثلاث نقاط

ما هي طريقة استعادة حساب Facebook معطل إذا كان الإلغاء لفترة مؤقتة، فسيتم ذلك عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى إلى Facebook. كيف تعيد Facebook عن طريق تقديم استئناف عن طريق الدخول إلى المتصفح، وفتح Facebook، والنقر على اختراق الحساب، واتباع الخطوات اللازمة. كيف تسترجع حساب فيسبوك تم اختراقه من خلال فتح صفحة الويب وإرسال تقرير واتباع الخطوات اللازمة.

أصبحت ادراة شركة الفيسبوك أكثر حنكة وخبرة في حل المشاكل التي تمر عليها يومًا بعد يوم. انهم يقومون بتطوير سياساتهم في كل فترة لذا يجب أن يكون المستخدم على دراية بكل من الشروط والسياسات الخاصة بهم إذا كنت تريد ان تخالف قوانينهم فسيتم حظر حسابك بالتأكيد نسال الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور.