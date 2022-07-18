استشارية نفسية بعض المشاهير وراء زيادة حالات الطلاق

ورأت المستشارة النفسية عبير ببدم أن هناك زيادة في حالات الطلاق وتدهور العلاقات الزوجية بسبب مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

مستشار نفسي وأسري يحذر مواقع التواصل الشهيرة تساهم في زيادة حالات الطلاق وإفساد العلاقات الزوجية# يلة_برنامج #Rotana_Gulf pic.twitter.com/g4gq7M6MU2

– روتانا الخليج (Khalejiatv) 17 يوليو 2022

تفكيك البيوت

وقال بكدام في حديث لبرنامج ياهلا الذي يبث على قناة الخليج روتانا مشاهير على مواقع إعلامية ساهموا في تفكيك المنازل وتوتر العلاقات الزوجية، من خلال تصوير أنفسهم على أنهم يعيشون حياة زوجية سعيدة في محاولة لإظهار ما يريدون. ليعرض.

الشعور بالنقص

ولفت إلى أن متلقي هذه المواد على مواقع التواصل يشعرون بنقص ما يرونه، مشيرا إلى أن المشاهير يسوقون الملابس والمجوهرات الذهبية ويسببون ضررا نفسيا لمتلقيها.