استشاري التعرض لأشعة الشمس قد يسبب الوفاة

كشفت مستشارة طب الأسرة ومديرة الخدمات الطبية الدكتورة أمل الشمري عن مخاطر التعرض لأشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة.

فيديو | استشاري طب الأسرة ومدير الخدمات الطبية د.أمل الشمري

يؤدي التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة إلى إجهاد حراري ويؤدي إلى الوفاة# الخبر الأول#الإخبارية pic.twitter.com/jyDalxd5kX

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 7 أغسطس 2022

خطر الإجهاد الحراري

وقالت الدكتورة أمل الشمري لـ “الإخبارية” إن التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة يسببان الإجهاد الحراري.

وأكد الدكتور. وشددت أمل الشمري على أهمية تجنب أشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة، مشيرة إلى أن أعراض الإجهاد الحراري الشديد يمكن أن تكون قاتلة.