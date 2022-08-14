استشاري السعودية والكويت تتصدران أعداد الإصابة بالسمنة

أكد استشاري جراحة السمنة المفرطة خالد ميرزا ​​أن السعودية والكويت في طليعة وباء السمنة.

فيديو | استشاري جراحة السمنة الدكتور خالد ميرزا السعودية والكويت تتصدران عدد الإصابات في وباء السمنة … وأعداد عمليات تكميم المعدة أقل بكثير من الواقع#عرض pic.twitter.com/SGKudyM0dR

– المونيتور (alraasd) 14 أغسطس 2022

أسباب السمنة

وأضاف أن منطقة الخليج تكاد تكون بيئة رائعة، ومن أبرز الأسباب جودة الغذاء وزيادة السكريات في الاستهلاك.

30 ألف عملية تكميم المعدة سنويًا

ولفت إلى أن المملكة تشهد ما يقرب من 30 ألف عملية تحديد كمي سنويًا، وفقًا للأرقام المعلنة، وهي أقل من الأرقام الفعلية. لأن هناك عمليات أخرى بجانب تكميم المعدة. حيث أن كل مريض لديه عملية جراحية مناسبة.

الآثار الجانبية للسمنة

وكانت وزارة الصحة حذرت في وقت سابق من عواقب زيادة السمنة واضرارها بالصحة.

وأوضح أن أهم الأضرار الناتجة عن ارتفاع نسبة السمنة هي

السكري من النوع الثاني، بعض أنواع السرطان، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب.