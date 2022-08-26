استشاري السكر الأبيض والبني يحملان المضار نفسها

أكد استشاري الغدد الصماء والسكري، ناصر الجهني، أن السكر المضاف ليس له قيمة غذائية، وأن السكر الأبيض والبني لهما نفس الآثار الضارة.

فيديو | استشاري امراض الغدد الصماء والسكر د. ناصر الجهني السكر المضاف ليس له قيمة غذائية، والسكر الأبيض والبني لهما نفس العيوب# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/zTUTmle4Yp

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 26 أغسطس 2022

السكر المعقد

وأضاف الجهني أن السكر المستخدم يجب تقليله، مع استخدام السكر الطبيعي، طالما أنه يعتمد على السكر المركب، كالذي يوجد في الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والحليب.

وأشار إلى أن السكر البني هو سكر أبيض لكنه مكرر أو أضيف إليه دبس السكر.