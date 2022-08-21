استشاري لا تنتظر شعورك بالعطش لتشرب الماء

نصح الدكتور محمد الأحمدي بالتأكيد على أهمية شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى العطش.

# من السعودية | الأستاذ محمد الأحمدي لا تنتظر وأنت عطشان لشرب الماء .. لأن “العطش” هو آخر مراحل الجفاف. # قناة_السعودية pic.twitter.com/zFZrEN9Boq

– قناة سعودية (saudiatv) 21 أغسطس 2022

لا تنتظر حتى تشعر بالعطش

قال الأحمدي لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لشرب الماء، موضحًا أن “العطش” آخر مراحل الجفاف.

الحلويات والاطفال

كما نصح الأحمدي بعدم مكافأة الطفل بالحلويات، مؤكداً أن الإفراط في تناول الحلويات من قبل الطفل يضر بصحته.

# من السعودية | د.محمد الأحمدي لا تجازي الطفل بالحلويات. لسوء الحظ، هذا يؤلمه. # قناة_السعودية pic.twitter.com/cg3iOhJqL4

– قناة سعودية (saudiatv) 21 أغسطس 2022