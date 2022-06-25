استشاري لا يوجد إبر لتوحيد لون البشرة

أكد الدكتور محمد العجلان استشاري الأمراض الجلدية وجراح الليزر بمدينة الملك فهد الطبية، أن البهاق ليس معدياً ولا توجد إبر لتوحيد لون البشرة.

البهاق

وتابع العجلان، خلال حديثه مع قناة الإخبارية، أن البهاق مرض من أمراض المناعة الذاتية ينتج عن هجوم الخلايا المناعية على الخلايا الصباغية. مما يؤدي إلى فقدان الصباغ الذي يفرزه الأخير.

وأضاف أن كثيرين ممن يعانون من البهاق يسألون عن ما يسمى بالإبر لتوحيد لون الجلد، وهذه الإبر غير موجودة في الطب الحديث، مشيرا إلى أن علاج البهاق يتراوح من الكريمات الموضعية ذات النسب الطبية الآمنة. إذا تم إعطاؤه من قبل شخص متخصص، وكذلك العلاج بالضوء الموضعي الكامل.

لا يوجد علاج فعال

وتابع المستشار، أنه لا يوجد حتى الآن علاج فعال وبنسبة عالية للوقاية من انتشار البهاق وعدم عودته، وما زلنا في المراحل المتأخرة ونحتاج إلى مزيد من التقدم في العلاج.

وخلص إلى أن الدراسات الحالية حول علاج البهاق تؤكد أن المستقبل مشرق ومثير لمرضى البهاق، وأن الأدوية الفعالة للبهاق ستكون متاحة.