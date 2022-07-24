استشاري مخاوف من انتشار سريع لـ جدري القرود في العالم

أكد الدكتور طارق الأزرق، استشاري الأمراض المعدية، أن انتشار مرض جدري القرود كان واضحًا بشكل ملحوظ بين المثليين ويشهد زيادة سريعة في أوروبا.

انتقال العدوى إلى الإنسان

وأوضح الزرقي أن بداية انتقال العدوى للإنسان كانت عام 1970. حيث تم تسجيل أول حالة إصابة بشرية بهذا الفيروس، والتي انتقلت عن طريق مخالطة القرود، موضحًا أن المصدر الرئيسي للعدوى هو القوارض وليس القرود، والآن تطور فيروس جدري القرود وينتقل من إنسان إلى إنسان. وهذا ما حدث في أوروبا.

بداية التكاثر

وأشار إلى أن المرض بدأ بالانتشار خلال شهر مايو من العام الجاري ثم انتشر بسرعة في الدول الأوروبية، ومخشى انتشار سريع في العالم، حيث سجلت القارة الأوروبية انتشارا كبيرا لهذا المرض، خاصة بين المثليين جنسيا.