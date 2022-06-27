استشاري يقدم نصيحة للحجاج انتبهوا لأي أعراض بعد أداء المناسك

ونصح الدكتور سعد العسيري استشاري طب الطوارئ بإبلاغ جميع الحجاج بعد أداء مناسك الحج بأهمية التأكد من أعراض أي إصابة من أجل أخذ العلاج المناسب.

الدكتور سعد العسيري .. استشاري طب الطوارئ بعد أداء مناسك الحج لا بد من تحديد أعراض أي إصابة حتى يمكن أخذ العلاج المناسب .. والضغط البدني العالي أثناء الحج يسبب الإرهاق البدنيتضمين التغريدة# برنامج_مدم #Rotana_Gulf pic.twitter.com/DGBV1F5Ss6

– برنامج سيدتي (sayyidaty) 27 يونيو 2022

الاجهاد البدني

وقال سعد العسيري لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” ارتفاع الضغط الجسدي أثناء الحج يسبب الإرهاق الجسدي.

نصائح للحامل

ونصح سعد العسيري المرأة الحامل بعدم أداء فريضة الحج، موضحًا “لا أنصح الحامل بالحج، والتنسيق مع عيادة النساء ضروري جدًا”.