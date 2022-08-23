استشاري يوضح المسموح والممنوع قبل وبعد الغسيل البريتوني

يهدف غسيل الكلى البريتوني إلى إزالة الفضلات من الدم عندما لا تستطيع الكلى العمل بشكل صحيح.

وقال استشاري أمراض الكلى والطب الباطني الدكتور فاضل الرويعي إنه منذ عدة سنوات يقوم بدعم الوعي بهذا النوع من العلاج التعويضي لمرضى الفشل الكلوي.

مفهوم العلاج البريتوني

وأوضح الرويعي خلال تصريحه لـ “المواطن” مفهوم العلاج البريتوني الذي يتم باستخدام محاليل طبية معقمة تحتوي على تراكيز مختلفة من الجلوكوز وكذلك الأملاح المهمة.

وأضاف الرويعي أن هذه الطريقة علاج تعويضي لمريض الفشل الكلوي النهائي، وتتكون من مرحلتين زرع الكلى أو غسيل الكلى من كلا النوعين (الدم والصفاق البريتوني).

وأشار الرويعي إلى أن ما يقرب من 8٪ من مرضى الداء الكلوي بمراحله الأخيرة في المملكة العربية السعودية يعالجون بغسيل الكلى البريتوني، بينما يتلقى الغالبية غسيل الكلى.

أنواع غسيل الكلى البريتوني

وأضاف أن هناك نوعين من غسيل الكلى الصفاقي (يدوي وآلي باستخدام جهاز خاص)، مشيرا إلى أن النوعين يؤديان نفس الوظيفة ويترك الاختيار للمريض إلا في حالات نادرة.

وأضاف أن عملية غسيل الكلى البريتوني سهلة وبسيطة للغاية، ولكن قبل البدء يحتاج المريض إلى وضع قسطرة سيليكون داخل تجويف البطن وبعد أسبوعين من وضع القسطرة سواء جراحياً أو من خلال الأشعة التداخلية يمكن للمريض البدء في العلاج، وأشار إلى أن هذا النوع من العلاج متوفر في جميع المستشفيات المركزية ويتم الآن توسيعه ليشمل المستشفيات الطرفية.

وقال الرويعي، من مزايا غسيل الكلى البريتوني تحسين نوعية الحياة، والحفاظ على الأوعية الدموية، والحفاظ على مستوى التبول لفترة أطول، بالإضافة إلى عدم انتقال الفيروسات عن طريق الدم مثل التهاب الكبد. ونقص المناعة.

واضاف ان المريض يقوم بالعلاج في المنزل ولا يذهب لمقابلة الطبيب الا كل شهر او شهرين خاصة وان الاجهزة الحديثة لها وظيفة المراقبة عن بعد بحيث يمكن للطبيب او المنسق ة جلسة الغسيل واي انذارات اون لاين مشيرة إلى أن هناك مخاوف بين بعض مضاعفات غسيل الكلى البريتوني دون مبرر.

الآثار الجانبية لمحلول غسيل الكلى البريتوني

وأوضح الرويعي أن أهم الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث هو التهاب الغشاء البريتوني، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات أو التعقيم أثناء توصيل الجهاز والمحاليل.

وأشار إلى أن معظم الالتهابات بسيطة، وحتى العلاج لا يتطلب دخول المستشفى، لأن العدوى موضعية وليست في الدم، على عكس ما يحدث مع غسيل الكلى.

وشدد الرويعي على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، فالمريض أو الشخص الذي يقوم بتسليم الجهاز أو المحاليل يتم تدريبه قبل بدء العلاج، بالإضافة إلى فترة التدريب التي تقرب من ساعة إلى ساعتين في اليوم، ما بين 3 -5 ايام.

وقال الرويعي إن زراعة الكلى هي أفضل علاج للفشل الكلوي النهائي. عند زرع كلية، يتم إزالة القسطرة أثناء العملية، خاصة إذا كان المتبرع قريبًا وبعضها بعد شهر من الزرع، لذلك إذا تأخرت الكلية المزروعة، فمن الممكن العودة إلى علاج غسيل الكلى البريتوني مؤقتًا.

احتياطات لاستخدام محلول غسيل الكلى البريتوني

ونصح الرويعي بضرورة الاتصال بمنسق برنامج غسيل الكلى البريتوني عند الخضوع لأي إجراء جراحي أو تنظير الجهاز الهضمي أو علاج الأسنان، بحيث يتم وصف مضاد حيوي وقائي قبل الإجراء لتقليل احتمالية الإصابة بعدوى بكتيرية. . عدوى.