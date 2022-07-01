استشاري 90% من المجتمع يعاني من نقص فيتامين د

أكد استشاري طب الأسرة الدكتور زياد الريس أن زيادة تناول الفيتامينات يمكن أن تؤدي إلى تسمم الجسم، موضحاً أن 90٪ من المجتمع يعانون من نقص فيتامين د.

فيديو | استشاري طب الأسرة د.زياد الريس الإفراط في تناول الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى تسمم الجسم ويعاني 90٪ من المجتمع من نقص فيتامين د# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/37tzzVUbQk

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 1 يوليو 2022

فوائد الماء

وأضاف مستشار طب الأسرة، خلال تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الماء هو أهم فيتامين يجب أن يشربه الحاج لتعويض نقص سوائل الجسم.

تناول الفيتامينات

أجاب على سؤال لماذا نتناول الفيتامينات قال هناك 78 دراسة بحثية بينت أن تناولها لا ينفع ولا يقي من الأمراض.