استطلاع الآراء بشأن اللائحة التنفِيْذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية

دعت المملكة العربية السعودية الجمهُور إلَّى إبداء آرائهم حول اللائحة التنفِيْذية لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف الهِيْئة من خلالها إلَّى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعزز ويحقق أهداف وغايات رؤية المملكة. 2030، لتمكين مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة.

وذكرت الهِيْئة أنها تسعى من خلال هذا المشروع إلَّى إيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع تطورات القطاع على المستويين المحلي والدولي، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية فِيْ التنظيم. خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ومنصات المحتوى الرقمي لتمكين الهِيْئة من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي، وتلبية احتياجات المستخدمين ومقدمي الخدمات، وتحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية المرجوة للمملكة.

ودعت كافة الأطراف المهتمة محلياً ودولياً إلَّى إبداء آرائها بشأن هذا النظام، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضحت أنه سيتم استلام الصور المرئية حتى 28 أغسطس 2022.