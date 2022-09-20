استطلاع البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

وتوقع استطلاع لرويترز أن ترفع الحكومة سعر الفائدة على الودائع الليلية 100 نقطة أساس الخميس المقبل فِيْ إطار محاولاتها للحد من ارتفاع التضخم.

أشارت متوسط ​​التوقعات فِيْ استطلاع لـ 15 محللاً إلَّى أن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة على الودائع إلَّى 12.25٪ فِيْ الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع معدل الإقراض إلَّى 13.25٪.

تجتمع اللجنة فِيْ اليوم التالي لاجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير فِيْ الاجتماعين الماضيين، فِيْ 23 يونيو و 18 أغسطس، لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس فِيْ مايو، قائلا إنه يسعى للحد من توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة فِيْ ثلاثة. سنوات.

قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية – هِيْرميس إن استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي مع ضعف الجنيه المصري يدعو إلَّى مزيد من التضييق النقدي.

تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فِيْ المدن إلَّى 14.6 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ أغسطس من 13.6 فِيْ المائة فِيْ يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلَّى 16.7 فِيْ المائة من 15.6 فِيْ المائة.

يتراوح نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي بين 5٪ و 9٪، لكنه قال فِيْ يونيو إنه سيظل عَنّْد مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.

لا يتوقع جميع المحللين رفع سعر الفائدة.

قال رئيس شركة زيلا القابضة، وائل زيادة، إن معظم الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كانت خارجية وانعكست بالفعل على معدل التضخم المحلي. أي زيادة فِيْ سعر الفائدة سيكون لها تأثير ضئيل على التضخم.

وأضاف أن المتغيرات الخارجية المتعلقة بأسعار النفط ومؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلَّى تجاوز الأسوأ من حيث التضخم المستورد.