استطلاع تفاؤل كبير بالمستقبل لدى الشبان السعوديين بدفع من “رؤية 2030”

بينما تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ 92، فِيْ 23 سبتمبر، تحت شعار “وطننا”، أعربت نسبة عالية من الشباب السعودي عَنّْ ثقتها بأن المملكة تسير فِيْ الاتجاه الصحيح وأن أيامهم القادمة أفضل.

كانت هذه إحدى نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الرابع عشر للشباب العربي، وهُو المسح الأكثر شمولاً من نوعه لأكبر عدد من السكان فِيْ العالم العربي، والذي يضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة.

أجرت أصداء بي سي دبليو، وهِيْ شركة استشارية للعلاقات العامة، بالتعاون مع آي دي إس للأبحاث والاستشارات، 3400 مقابلة شخصية مع شباب وشابات عرب تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة فِيْ 50 مدينة فِيْ 17 دولة عربية، خلال الفترة من 13 مايو إلَّى يونيو. السادس عشر. تم توزيع عينة المشاركين بالتساوي بين الجنسين.

فِيْ المملكة العربية السعودية، جميع الشباب الذين شملهم الاستطلاع (99٪) واثقون من أنها ستضمن اقتصادًا قويًا للمملكة، وتعتقد نسبة مماثلة (97٪) أن الأيام المقبلة ستكون أفضل. كَمْا يعتقد 97٪ من الشباب السعودي أن اقتصاد المملكة يسير فِيْ الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد تسعة من كل عشرة مشاركين أنهم سيحظون بحياة أفضل من آبائهم.

يعتقد 98٪ من الشباب والشابات السعوديين أن “قيادتهم تهتم بآرائهم، وأن حكومتهم لديها السياسات المناسبة لمعالجة مشاكلهم مثل جودة التعليم، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي”.

اتجاه للقطاع الخاص

تحظى الإصلاحات الحكومية الأخيرة للقطاع الخاص بشعبية كبيرة بين الشباب السعودي، حيث قال 96٪ منهم إنهم يدعمون الإجراءات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص فِيْ الاقتصاد الوطني. وقال 93٪ من المستطلعين إنهم يؤيدون بقوة الإصلاحات التي تشجع المواطنين على لعب دور أكبر فِيْ قطاع الأعمال.

يقول المزيد من الشبان والشابات السعوديين اليوم إنهم يفضلون الأعمال على الوظائف الحكومية (43٪ مقابل 34٪)، بينما يقول الربع (23٪) إنهم يفضلون العمل بشكل مستقل أو مع أسرهم.

المرأة فِيْ سوق العمل

فِيْ مواجهة الصور النمطية الغربية عَنّْ المملكة العربية السعودية، يقول أكثر من ثلثي (68٪) من الشباب السعودي أن الرجال والنساء متساوون فِيْ الحقوق، ويقول 61٪ إنهم يتمتعون أيضًا بفرص عمل متساوية. ويعتقد 96٪ أن الوجود الأكبر للمرأة فِيْ سوق العمل سيفِيْد المملكة.

جيل وسائل التواصل الاجتماعي

يعد الشباب السعودي من أبرز مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وفقًا للاستطلاع، فإن أكثر المنصات شيوعًا بالنسبة لهم هِيْ WhatsApp (98٪)، Snapchat (84٪)، YouTube (83٪)، Twitter (73٪)، و Tik Tok. (60٪)، وفِيْسبوك (55٪).

تضاعف استخدام TikTok ثلاث مرات تقريبًا خلال السنوات الثلاث الماضية، من 24٪ من الشباب السعودي الذين قالوا إنهم يستخدمونه يوميًا فِيْ 2022 إلَّى 60٪ اليوم. كَمْا زادت شعبية “سناب شات” و “انستجرام” و “تويتر”، فِيْما انخفض الاستخدام اليومي لمنصة “فِيْسبوك” من 82٪ عام 2022 إلَّى 55٪ حاليًا، بحسب الاستطلاع.

نمو سريع فِيْ معدل التسوق عبر الإنترنت

تضاعف عدد السعوديين الذين يتسوقون عبر الإنترنت فِيْ السنوات الخمس الماضية، بحسب المسح. هذا من 58٪ ممن قالوا إنهم يشترون المنتجات والخدمات عبر مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي مرة واحدة على الأقل شهريًا فِيْ عام 2022، إلَّى جميع المشاركين تقريبًا الذين قالوا إنهم يتسوقون عبر الإنترنت حاليًا.

تضمنت المنتجات والخدمات الأكثر شراءً عبر الإنترنت الملابس (69٪) ومستحضرات التجميل / منتجات العَنّْاية الشخصية (33٪) والأغذية (31٪) والأجهزة الإلكترونية (22٪) ومحلات البقالة (17٪).

الشباب العربي على مفترق طرق

تضمنت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الرابع عشر للشباب العربي ستة محاور رئيسية هُويتي، ومعيشي، وسلوكي، ومواطنتي العالمية، وأسلوب حياتي، وطموحاتي المستقبلية. وكشفت نتائجه عَنّْ جيل يحاول بدء عهد جديد يقف فِيْه على مفترق طرق، ممزقًا بين الحفاظ على قيمه وثقافته واعتماد قيم حديثة جديدة.

وتعليقًا على نتائج الاستطلاع، قال سونيل جون، رئيس BCW MENA و ASDA مؤسس BCW. لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتهم.

وأضاف جون “نحن فِيْ أصداء BCW نعتقد أنه من أجل فهم أفضل للعالم العربي، يجب علينا أولاً أن نفهم مشاعر وأفكار الشباب العربي، الذين يشكلون الشريحة الأكبر من السكان. يظهر استطلاع هذا العام أن جيل الشباب العربي رجال ونساء يريدون بدء عهد جديد بعيدًا عَنّْ انقسامات الماضي “.

وأضاف أن “نتائج الاستطلاع فِيْ المملكة العربية السعودية واعدة للغاية، حيث تشير إلَّى أن الشباب والشابات السعوديين موافقون تمامًا على أجندة الإصلاح فِيْ البلاد، ومتفائلون بشأن مستقبلهم”.