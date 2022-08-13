استطلاع ثقة المستهلك الأميركي ترتفع بأكثر من المتوقع فِيْ أغسطس

أظهر مسح أن ثقة المستهلك فِيْ الولايات المتحدة ارتفعت أكثر فِيْ أغسطس من أدنى مستوى قياسي فِيْ وقت سابق من هذا الصيف، وتراجعت التوقعات للتضخم على المدى القريب مرة أخرى على خلفِيْة انخفاض أسعار البنزين.

جاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان فِيْ أغسطس حول المؤشر العام لثقة المستهلك عَنّْد 55.1، ارتفاعًا من 51.5 فِيْ الشهر السابق.

سجل المؤشر أدنى مستوى قياسي له عَنّْد 50 فِيْ يونيو.

وكانت القراءة الأولية لشهر أغسطس أعلى من متوسط ​​التوقعات عَنّْد 52.5 بين الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفضت توقعات التضخم لسنة واحدة فِيْ الاستطلاع إلَّى أدنى مستوى فِيْ 6 أشهر عَنّْد 5.0٪ من 5.2٪، بينما ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات إلَّى 3.0٪ من 2.9٪ لتظل ضمن النطاق الذي ساد العام الماضي.