استطلاع صادم مواطنو أكبر اقتصاد أوروبي لا يعرفون ماذا يعَنّْي “التضخم”

على الرغم من أن التضخم قد أدى إلَّى تآكل القوة الشرائية فِيْ ألمانيا لعدة أشهر، إلا أن ما يقرب من ربع سكان أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا لا يعرفون ماذا يعَنّْي التضخم.

هذا ما دلت عليه نتائج استطلاع تمثيلي أجراه الاتحاد الفِيْدرالي للمصارف الألمانية “BDB”.

أظهرت النتائج التي نُشرت فِيْ فرانكفورت اليوم السبت، أن 45٪ من الفئة العمرية ما بين 16 و 24 عامًا قالوا إنهم لا يعرفون ما تعَنّْيه كلمة “تضخم”، بينما لم يتمكن 23٪ من الأشخاص فِيْ هذه الفئة العمرية من ذكر معدل التضخم الحالي فِيْ ألمانيا، حتى تقريبًا. .

أسعار الطاقة والغذاء فِيْ ألمانيا

يشار إلَّى أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية تسبب فِيْ ارتفاع كبير فِيْ تكلفة المعيشة فِيْ ألمانيا منذ شهُور.

وأفادت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي مؤخرًا أن معدل التضخم فِيْ أغسطس الماضي ارتفع بنسبة 7.9٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

يتوقع الاقتصاديون تضخمًا مزدوج الرقم فِيْ الأشهر المقبلة.

هل يعرف الألمان ما يحدث فِيْ البورصة

أعربت غالبية كبيرة ممن شملهم الاستطلاع (82٪) عَنّْ دعمهم لإيلاء أهمية كبيرة لتدريس العلاقات الاقتصادية فِيْ المدارس، وما يتضمنه ذلك من تثقيف الطلاب حول كَيْفَِيْة التعامل مع المال وتعريفهم بالأنظمة الاقتصادية وإمكانيات التخطيط لذلك. التقاعد وإمكانيات استثمار الأموال.

قال العديد من الذين شملهم الاستطلاع إنهم لم يفهموا أي شيء عَنّْ صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار وما شابه.

اعترف أكثر من نصف المستجيبين (54٪) بأنهم لا يعرفون شيئاً عما يحدث فِيْ البورصة.