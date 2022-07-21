استطلاع يتوقع نمو الاقتصاد المصري بخطى ثابتة.. ماذا عَنّْ سعر الجنيه

أظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلَّى حد ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجيا من أكثر من 10 فِيْ المائة وانخفاض قيمة الجنيه فِيْ المدى القريب.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 اقتصاديا، والذي أجري فِيْ الفترة من 6 إلَّى 20 يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 فِيْ المائة فِيْ السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفِيْفة عَنّْ 5.2 فِيْ المائة المتوقعة قبل ثلاثة أشهر. .

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فِيْ وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة حافظت على هدفها للنمو عَنّْد 5.5 فِيْ المائة.

وقال وزير التخطيط فِيْ وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما 6.2 بالمئة فِيْ السنة المالية 2022-2022 التي انتهت فِيْ يونيو حزيران.

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلَّى 4.9 فِيْ المائة فِيْ العام المالي المقبل 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلَّى 5.4 فِيْ المائة فِيْ 2024-2025.

التغلب على تداعيات كورونا

بعد تجاوز أسوأ تداعيات جائحة فِيْروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بسبب التداعيات غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية عَنّْدما سحب مستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح فِيْ العالم وتعاني بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والحبوب.

اعتادت مصر على استيراد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يساهم أيضًا فِيْ نمو الاقتصاد المصري، حيث يزور مصر عددًا كبيرًا من السائحين سنويًا.

كَمْا أن مصر واحدة من مجموعة دول تسعى للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.

قال ألين سانديب من النعيم للسمسرة إن أسعار السلع الأساسية العالمية، وخاصة القمح والأسمدة والنفط، آخذة فِيْ الانخفاض، مما أدى إلَّى ارتفاع طفِيْف فِيْ توقعات النمو.

وأضاف “لدي شعور بأن كل هذا سيوفر بشكل غير مباشر بعض الراحة للاقتصادات الناشئة المعتمدة على الاستيراد”.

التضخم فِيْ مصر

وأضاف أن التضخم، الذي وصل إلَّى أعلى مستوى له فِيْ ثلاث سنوات لكنه انخفض بشكل طفِيْف إلَّى 13.2 فِيْ المائة فِيْ يونيو، سيظل فوق 10 فِيْ المائة طالما استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات ضد موسكو.

وتوقع المشاركون فِيْ الاستطلاع انخفاضا فِيْ التضخم على مدى العامين المقبلين ليتباطأ إلَّى متوسط ​​10 بالمئة فِيْ السنة المالية الحالية ثم 10.4 بالمئة العام المقبل.

توقع المشاركون أن ينخفض ​​معدل التضخم إلَّى ثمانية بالمائة فِيْ المتوسط ​​فِيْ السنة المالية 2024-2025، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5 بالمائة و 9 بالمائة.

قيمة الجنيه المصري

كَمْا توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عَنّْد 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية فِيْ يونيو 2023 قبل أن ينخفض ​​إلَّى 19.86 بحلول يونيو 2024 و 20.00 بحلول يونيو 2025، بانخفاض أكثر من 25 فِيْ المائة عَنّْ مستوياته فِيْ بداية هذا. عام.

كان البنك المركزي المصري قد سمح بتخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ 21 مارس إلَّى حوالي 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق البالغ 15.70.

وجرى تداول الجنيه، أمس الأربعاء، بنحو 18.94 جنيه للدولار.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة عَنّْد 12.25٪ بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلَّى 11.75٪ و 10.50٪ بنهاية العامين الماليين المقبلين 2023-2024 و 2024. 2025 على التوالي.