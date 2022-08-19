استطلاع ” GECS” انخفاض حاد فِيْ الثقة الاقتصادية عالمياً

يُظهر مسح الظروف الاقتصادية العالمية (GECS)، الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين، أن النمو الاقتصادي الضعيف فِيْ جميع أنحاء العالم سيستمر حتى نهاية عام 2022.

وقال التقرير إنه من بين الخبراء الماليين والمحاسبين فِيْ أمريكا الشمالية، فقد تراجعت إلَّى المستويات التي شوهدت خلال ذروة جائحة COVID-19 فِيْ عام 2022.

وانخفضت الثقة فِيْ منطقة آسيا والمحيط الهادئ (20-) وجنوب آسيا (-30)، بعد أن سجلت زيادة فِيْ الاستطلاع السابق.

أشار مسح الأوضاع الاقتصادية العالمية للربع الثاني من عام 2022، والذي أجري فِيْ منتصف يونيو، إلَّى تدهُور واضح فِيْ التوقعات الاقتصادية العالمية. تراجعت جميع المؤشرات العالمية الرئيسية فِيْ مسح الربع الثاني متأثرة بالقضايا الجيوسياسية والارتفاع المفاجئ للتضخم فِيْ معظم أنحاء العالم.

هذا الانخفاض فِيْ الثقة العالمية حاد للغاية، على الرغم من أن مستوى الثقة لا يزال أعلى من الانخفاض الذي حدث فِيْ ذروة جائحة COVID-19.

أما بالنسبة للمؤشرات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، مثل الطلب والتوظيف والإنفاق الرأسمالي، فقد تراجعت أيضًا فِيْ الربع الثاني ولكن بدرجة أقل من تراجع الثقة.

وخلص الاستطلاع إلَّى أنه من بين النتائج التي تلوح فِيْ الأفق للركود الاقتصادي، فإن استمرار النمو الضعيف لبقية هذا العام هُو النتيجة الأكثر ترجيحًا.

وكشف أيضًا أن مؤشرات الطلب فِيْ الربع الثاني أظهرت تباينًا أكبر عبر المناطق مقارنة بمؤشرات الثقة، حيث تم تسجيل أكبر انخفاض فِيْ الطلب فِيْ أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وهما منطقتان شهدتا ارتفاعًا كبيرًا فِيْ التضخم وانكَمْاشًا حادًا فِيْ القيمة الحقيقية. الإيرادات.

زيادة الطلبات

وكشف التقرير أيضًا عَنّْ زيادات طفِيْفة فِيْ الطلب فِيْ كل من إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي قد تُعزى إلَّى تخفِيْف القيود التي يفرضها الوباء. مؤشرات “الخوف” – الخوف من توقف العملاء عَنّْ العمل والخوف من توقف الموردين عَنّْ العمل – تغيرت قليلاً فِيْ استطلاع الربع الثاني، حيث ارتفع كلاهما بشكل طفِيْف. تراجع كلا المؤشرين عَنّْ المستويات القصوى التي شهدناها فِيْ عام 2022 ولكنهما لا يزالان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

ومع ذلك، مع الانخفاض الحاد فِيْ الثقة بين الخبراء الماليين، لا يزال مستوى الثقة العالمي أعلى من الانخفاض المسجل خلال ذروة جائحة COVID-19.

الشرق الأوسط

فِيْ الربع الثاني، شهد الشرق الأوسط تراجعا فِيْ مؤشرات الثقة والطلب. أظهر مسح الربع الثاني اعتماد المنطقة على روسيا وأوكرانيا لاستيراد القمح والسلع غير النفطية الأخرى. استقرت أسعار النفط، التي رفعها الصراع الروسي الأوكراني، نسبيًا عَنّْد مستوى مرتفع خلال الربع الثاني، لكن هذا لم يكن كافِيًْا للتغلب على العوامل الأخرى.

على رأس قائمة المخاوف منذ استطلاع الربع الأول، استبدل الخبراء الماليون مخاوفهم بشأن عواقب جائحة Covid-19 بقلق بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن هذا المسح هُو الثالث على التوالي الذي تستمر فِيْه مشاكل نقص الإمدادات والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد على رأس قائمة الاهتمامات.

قال خايمي ليونز، رئيس المهارات والقطاعات والتكنولوجيا فِيْ جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) “كان للتعافِيْ بعد الوباء نتائج سلبية من حيث تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة عدم اليقين. ساهمت الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ زيادة التضخم. تسبب فِيْ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، لكن التضخم كان مرتفعا فِيْ السابق وكان فِيْ ارتفاع قبل اندلاع الحرب فِيْ فبراير، حيث قوبلت الزيادة المفاجئة فِيْ الطلب مصحوبة بالاستجابة النقدية والمالية الهائلة للوباء قلة الإمدادات الضرورية، مما أدى إلَّى زيادة الضغوط السعرية.

قال لوريال جايلز، نائب رئيس البحوث وقيادة الفكر فِيْ IMA “يؤدي التضخم المرتفع إلَّى انخفاض الدخل الحقيقي المتاح، مما أدى إلَّى انخفاض الطلب الفردي، لا سيما فِيْما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية المنزلية. فِيْ ضوء الارتفاع السريع فِيْ أسعار كل من مصادر الغذاء والطاقة، يؤدي ذلك إلَّى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض فِيْ الاقتصادات المتقدمة وعبر جميع البلدان منخفضة إلَّى متوسطة الدخل تقريبًا، حيث تمثل هاتان الفئتان نسب عالية من الإنفاق.

“لقد ازدادت مخاطر حدوث ركود عالمي، لكن توقعاتنا تشير إلَّى أن نتائج النمو ستكون إيجابية، وإن كانت بطيئة إلَّى حد ما. بالإضافة إلَّى ذلك، قد يسهم نمو العمالة فِيْ دعم الاستهلاك الكلي. باستثناء الركود الاقتصادي العالمي الذي شهدنا فِيْ 2022 بسبب الوباء “. مع فِيْروس كورونا COVID-19، تشير التوقعات إلَّى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام والعام المقبل سيكون الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية فِيْ 2007-2009.