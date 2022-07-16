استظهار نتائج امتحان شهادة البكالوريا 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz

نتائج امتحان الثانوية العامة 2022، طلاب المدارس الثانوية فِيْ الجزائر ينتظرون نتائج امتحان الثانوية العامة 2022 من الدعوة الأولى، حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التربية الوطنية للجمهُورية الجزائرية فِيْ الأيام القليلة المقبلة مَوعِد تقديم النتائج من المدرسة الثانوية. جميع المرشحين فِيْ مختلف الولايات الجزائرية، سيتم الإعلان عنهم فِيْ نهاية وزارة التربية والتعليم بعد أن أعلنت الوزارة المَوعِد المحدد لمثولهم، كان وزير التربية الوطنية قد صرح سابقًا أن نتائج امتحانات الثانوية العامة سيتم إصدارها خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو الحالي 2022 والتي ستصدر قريبًا وفِيْ حالة عدم إعلان نتائج البكالوريا خلال الأسبوع المقبل ستكون النتائج متاحة فِيْ بداية التالي أسبوع. بعد ذلك ان شاء الله.

بعد طول انتظار لنتائج البكالوريا فِيْ الجزائر، أعلنت وزارة التربية الوطنية ظهُور نتائج الدعوة الأولى لبكالوريا 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمعارضات، حيث سيبدأ الآن جميع طلاب البكالوريا أن يكونوا قادرين على الحصول على نتائجهم فِيْ امتحانات البكالوريا فِيْ جميع ولايات الجزائر، من خلال رقم تسجيل الطالب على موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات.

عرض نتائج امتحان الثانوية العامة 2022

كان الطلاب المرشحين لامتحانات البكالوريا 2022، وهِيْ الدعوة الأولى فِيْ عدة ولايات جزائرية، قد خضعوا لامتحانات نهاية العام فِيْ الجزائر لاستكَمْال شهادة البكالوريا خلال الشهر الماضي، يونيو 2022، ثم وزارة التربية الوطنية الأرجيليا. بدأ تصحيح امتحانات الطلاب فِيْ مختلف المواد فِيْ جميع المراكز الإصلاحية الملحقة بالوزارة، حيث بدأت عمليات التصحيح من اليوم الأول بعد انتهاء اليوم الأول من الامتحانات، وذلك لإظهار نتائج الثانوية العامة بسرعة. لجميع الطلاب.

رَابِطْ الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات والكفاءات

لم يتبق سوى القليل للإعلان عنه نتائج الثانوية العامة 2022 فِيْ الجزائر لجميع المرشحين، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حيث ستعلن وزارة التربية الوطنية الجزائرية النتائج فِيْ نهاية المؤتمر الصحفِيْ الذي ستعقده الوزارة لإعلان أسماء أوائل الطلبة فِيْ البكالوريا. امتحان 2022، الدورة الأولى، يوليو 2022، وبعد ذلك ستكون النتائج متاحة لجميع الطلاب المرشحين فِيْ جميع الولايات الجزائرية على الإنترنت من خلال زيارة موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات، وعنوانه bac.onec.dz والتي ستكون متاحة لجميع الطلاب بمجرد ظهُور النتائج، وإذا كان الموقع لا يعمل بشكل جيد بالنسبة لك بمجرد ظهُور نتائج المدرسة الثانوية، يرجى الانتظار لحظة أخرى حتى يعمل الموقع بشكل صحيح، حيث قد تكون هناك أعطال فنية بسبب الضغط الكبير على الموقع من الطلاب المرشحين وعائلاتهم الراغبين فِيْ الحصول على نتائج البكالوريا 2022.