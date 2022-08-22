استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 19 ألف متر مربع بحي الجوهرة بـ جدة

استصلاحت أمانة محافظة جدة أراض حكومية تبلغ مساحتها حوالي 19 ألف متر مربع داخل البلدية الجنوبية، في إطار جهودها المستمرة للقضاء على العشوائيات ومنع جميع أشكال التعدي عليها وتحسين مظهر الشوارع على الطرق وداخل الأحياء. .

مراقبة الانتهاكات

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي أن فرق الأمانة الميدانية المشتركة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تمكنت من رصد اعتداء على أرض حكومية استغلها بعض المواطنين الذين هبطوا مسيجة بشكل غير قانوني. من الممتلكات الحكومية، والتي تعد تعديًا على الممتلكات العامة.

وأكد أنه تم اتخاذ خطوات منتظمة بخصوص الأحداث وتأمين الموقع تمهيدا لاستكمال أعمال التطهير وإزالة الأنقاض.