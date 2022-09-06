استعادة محادثات الواتس اب بدون نسخة احتياطية فِيْ خطوة بسيطة ،يبحث الكثير من رواد التواصل الاجتماعي عن المزايا الحديثة لتطبيق WhatsApp وعمل مزايا النسخ الاحتياطي للمحادثات ،بالإضافة الى المزايا الخاصة بالحفاظ على الجودة ومقاطع الفيديوهات بالإضافة الى الحفاظ على خصوصية البيانات من عمليات الاختراق والسرقة للبيانات كذلك وجود بعض البرامج للمحافظة على سرية البيانات.

استعادة محادثات WhatsApp بدون نسخ احتياطي

إذا كنت بحاجة إلى استعادة رسائل WhatsApp المحذوفة لنظامي Android و iPhone، فإن أحد أفضل البرامج لحَلْ هذه المشكلة هُو iMyFone ChatsBack، سواء كان يتضمن صورًا ومقاطع فِيْديو ورسائل محذوفة، فكل من أجهزة iOS و Android مدعومة.

يدعم التطبيق استرداد WhatsApp المحذوف من ذاكرة الهاتف أو السحابة مثل Google Drive و iTunes. ستتمكن من معاينة الرسائل قبل الاسترداد، مما يسهل عليك استعادة رسائل محددة أو كل الرسائل.عند تشغيل البرنامج، لديك عدة خيارات حسب مكان تخزين رسائل WhatsApp المحذوفة، حدد الخيار المناسب وتابع مع العملية. عملية الاسترداد.

بالإضافة إلى الإجراء أعلاه، قد تواجه أحيانًا مشكلة حذف محادثات WhatsApp نهائيًا فِيْ حساب التطبيق الخاص بك وأنت تبحث عن طريقة لمساعدتك فِيْ استعادة رسائل WhatsApp القديمة بدون نسخ احتياطي.

الواتس اب بدون نسخة احتياطية

نظرًا لأن هذا مهم جدًا، سنركز فِيْ هذه المقالة على أفضل طريقة لإجراء هذه العملية دون الحاجة إلى تنزيل وتثبيت تطبيقات أو برامج الجهات الخارجية خصيصًا لهذه العملية ،فِيْ السطور التالية، سنناقش العديد من النقاط، ولن نشرح فقط كيفِيْة استعادة محادثات WhatsApp القديمة بدون نسخ احتياطي، فإليك قائمة بتلك النقاط التي سنغطيها ،يعد النسخ الاحتياطي أو النسخ الاحتياطي للبيانات مهمًا وضروريًا للغاية فِيْ كل جهاز، لذلك يوصى بإجراء هذه العملية على جهازك وحسابك فِيْ التطبيقات والبرامج لتجنب التفكير فِيْ فقدان بياناتك ومعلوماتك مهما كان الأمر.

استرجع رسائل WhatsApp بعد حذفها من المرسل

لحسن الحظ، تقدم جميع أنظمة التشغيل والتطبيقات خيارًا فِيْ الإعدادات للمساعدة فِيْ نسخ جميع بياناتك احتياطيًا. هناك أيضًا برامج مصممة خصيصًا لإجراء نسخ احتياطي للبيانات.

مثال على ذلك WhatsApp، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين تطبيقات الدردشة والمحادثة فِيْ جميع أنحاء العالم، وفِيْ إعداداته يوفر خيارًا لعمل “نسخة احتياطية للدردشة”.

لحسن الحظ، يقوم WhatsApp تلقائيًا بتخزين النسخ الاحتياطية فِيْ تطبيق مدير الملفات على الهاتف نفسه، ويمكن القيام بذلك عن طريق فتح مدير الملفات على هاتفك، والنقر على مجلد “whatsapp”، ثم النقر فوق الخيار المسمى “قواعد البيانات”. يحتوي على ملفات WhatsApp المحفوظة.

عادة مرة واحدة فِيْ مجلد قاعدة البيانات، قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى مجموعة كبيرة من الملفات تسمى msgstore.db.crypt12، وستجد أمام كل ملف تاريخًا مختلفًا، يحتوي هذا الملف على نسخة من أمان حساب WhatsApp الخاص بك، اضغط لفترة طويلة على تاريخ أحدث ملف وبعد ذلك أعد تسميته إلى msgstore.db.crypt12 لتجنب الكتابة إليه.

يوصى بعدم تغيير الأرقام المذكورة فِيْ امتداد التشفِيْر لأي سبب من الأسباب. ما عليك سوى إعادة تسمية الملف إلى msgstore.db.crypt12.

الطريقة الثانية التي يمكن أن تساعدك فِيْ استعادة رسائل WhatsApp بعد حذفها بدون نسخ احتياطي هِيْ من خلال بعض البرامج المخصصة. لحسن الحظ، هناك العديد من البرامج المتخصصة المتاحة لهذا الغرض، أحدها هُو Dr.Fone المشهُور جدًا.

استعادة محادثات الواتس اب بدون نسخة احتياطية فِيْ خطوة بسيطة كذلك التواصل مع فئة أكبر من الاشخاص حول العالك وعمليات التشفير للمحادثات كما يوجد بعض الخصائص والمزايا الخاصة بالحالة وإعادة تسمية الملف التعريفي للحساب.