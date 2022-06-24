استعدادات الأشهر الأخيرة لإستقبال مولود جديد

الاستعدادات للأشهر القليلة الماضية لاستقبال مولود جديد – هل تتوقع مولودك الجديد يا لها من أخبار جيدة، ولكن قبل أن تستقبل طفلك، يجب أن ترغب في أن يكون كل شيء جاهزًا لطفلك.

الاستعدادات للأشهر القليلة الماضية

أساسيات أمي

ثوب نوم مريح، قميص استقبال.

أدوات النظافة (منشفة، شامبو، مشط، فرشاة أسنان ومعجون أسنان، مزيل عرق، عطر).

مناديل صحية.

حمالات الصدر المريحة.

ملابس داخلية قطنية.

مرتبة لسريرك.

أساسيات الطفل

الملابس الداخلية والبيجامات.

طبقات.

حاملة اطفال.

زجاجات.

قم بتدوير المناشف.

مناديل مبللة بالكريم للتنظيف.

للحمام (مناشف، شامبو، بودرة، كريم).

نصائح لتعبئة حقيبة الأمومة

هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها وتذكرها قبل الذهاب إلى المستشفى، وهي كالتالي

معلومات عن مواقع غرف الانتظار للزوار وأوقات الزيارة المحددة.

تعرف على ما يجب أن تحضره المرأة الحامل من المستشفى.

تأكد من أن مقعد السيارة الخاص بالأطفال جاهز في السيارة.

إيجاد الأشخاص المناسبين لرعاية الأطفال، في حالة وجود أشقاء للمولود المستقبلي، وتنسيق الوقت المناسب لهم عندما تذهب الأم إلى المستشفى.

توفير الرعاية الكافية لجميع الحيوانات الأليفة في المنزل.

هناك بعض المستلزمات التي من الأفضل تركها في المنزل وهي الأشياء الثمينة والمجوهرات ومبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الأدوية بما في ذلك الفيتامينات ومضخة الثدي كما هي متوفرة في المستشفى.

استعدادات الأشهر الماضية لاستقبال مولود جديد