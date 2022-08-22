استعدادات وتحفيز مع اقتراب العودة للمدارس

وتتواصل الاستعدادات مع العودة المرتقبة للمدارس الأسبوع المقبل بحسب التقويم الأكاديمي لعام 1444 هـ الموافق عليه من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة.

فرحة العودة إلى المدرسة

في الأيام الأخيرة، كان هاشتاغ “العودة إلى المدرسة” في تصاعد عبر تويتر وشمل تغريدات تحفيزية للترحيب في العام الدراسي الجديد، في حين أن الهاشتاغ لم يخلو من بعض التعليقات المضحكة.

أعلنت العديد من المدارس والإدارات التربوية عن استعدادها لاستقبال الطلاب وفق القواعد المعلنة، فيما سيتم اعتماد نظام الفصول الثلاثة للعام الثاني على التوالي في المدارس.

أبرز سمات التقويم الأكاديمي لعام 1444

ومن المقرر أن يعود الطلاب للدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة الأحد المقبل 1 صفر الموافق 28 أغسطس 2022.

تم تقسيم العام الدراسي حسب التقويم الأكاديمي للعام الجديد 1444 هـ إلى ثلاثة فصول دراسية على النحو التالي

الفصل الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444 هـ الموافق للتقويم الميلادي في 28 أغسطس 2022. ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 30 ربيع الثاني أي، في 24 نوفمبر 2022.

الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في العاشر من جمادى الأولى الموافق 4 ديسمبر 2022 وينتهي الفصل الثاني في العاشر من شعبان 1444 هـ أي 2 مارس 2023 م.

الفصل الثالث

أما الفصل الثالث، كما ورد في التقويم الأكاديمي لعام 1444 م، فمن المقرر أن يبدأ في 20 شعبان 1444 هـ الموافق 12 مارس 2023 م.

الفصل الثالث ومعه تنتهي السنة الدراسية في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة 1444 هـ أي 22 يونيو 2023 م.