استعدادا لشتاء صعب.. 500 مليون يورو مساعدة أوروبية لأوكرانيا

قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا، كجزء من حزمة المساعدات المالية التي خصصها الاتحاد لدعم كييف، استعدادًا لفصل الشتاء الصعب.

وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، اليوم الاثنين، اتفاقية تتضمن تقديم مساعدات بقيمة 500 مليون يورو، والتي ستخصص لإسكان وتعليم النازحين، وكذلك الزراعة، بحسب ما أعلنته السلطة التنفِيْذية الأوروبية، لمساعدة البلاد. غارقة فِيْ الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير.

تم الإعلان عَنّْ هذه المساعدات الجديدة على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا فِيْ بروكسل، والذي شارك فِيْه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وتأتي فِيْ إطار الالتزامات الأوروبية التي أعلن عَنّْها الربيع الماضي، بحسب الفرنسية. وكالة اخبارية.

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أمس، إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) كَمْساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، لدعم الاقتصاد والجيش، والاستعداد لبداية فصل الشتاء.

وقال شميهال فِيْ بيان عبر تيليجرام قبيل محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير “سيساعد هذا فِيْ ضمان استقرار اقتصادنا ودعم الجيش … وفِيْ فصل الشتاء.” وتوقع شميهال أن تزود ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة، بحسب سكاي نيوز عربية.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، الاتحاد الأوروبي إلَّى تخصيص الحزمة التالية من المساعدات لأوكرانيا بشكل عاجل.

وأضاف زيلينسكي خلال محادثة هاتفِيْة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه حث الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فِيْ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه ناقش مع فون دير لاين تخصيص الدفعة التالية من مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لأوكرانيا فِيْ أسرع وقت ممكن.

وشدد زيلينسكي على ضرورة إعداد الحزمة الثامنة من العقوبات ضد موسكو، بما فِيْ ذلك حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

وأضاف زيلينسكي، الذي يحث الأوروبيين على توقع شتاء صعب بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز الروسية، أنه نسق مع فون دير لاين “الخطوات الضرورية للحد من أرباح روسيا المفرطة من بيع النفط والغاز”.

الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا

تعد الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا أكبر داعم لأوكرانيا، حيث قدمت ما يعادل 8.15 مليار دولار أمريكي كَمْساعدات عسكرية وإنسانية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير، وفقًا لقاعدة بيانات صادرة عَنّْ معهد Kiel Institute for الاقتصاد العالمي حول حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا ومقارنة بين ما قدمته الدول المانحة حتى 25 أبريل 2022.

يتم تسجيل المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية من خلال جمع المعلومات من المصادر الرسمية والحكومية والإعلامية.

كانت أمريكا أكبر مانح للمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، حيث بلغ إجمالي المساعدات العسكرية 4.6 مليار دولار، والمساعدات الإنسانية إلَّى 3.4 مليار دولار، ليصل الإجمالي إلَّى 8.15 مليار دولار.

وجاءت بولندا فِيْ المرتبة الثانية فِيْ منح المساعدات لأوكرانيا، حيث بلغت المساعدات التي قدمتها نحو مليار دولار، معظمها مساعدات مالية، تليها بريطانيا بإجمالي 773.9 مليون دولار.

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلَّى 1.5 مليار دولار من مؤسسات الاتحاد الأوروبي و 2.1 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، بحسب CNN Arabic.