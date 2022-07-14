استعدادا لكأس العرب..مَوعِد مباراة الأخضر الشاب ضد طاجيكستان الودية

تقام، اليوم الخميس، المباراة الودية الأولى للمنتخب السعودي لأقل من 20 عاما، تمهِيْدا للمشاركة فِيْ كأس العرب.

يستقبل الأخضر الفرعي 20، فِيْ تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الخميس، نظيره الطاجيكي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

اقرأ أيضا …

كأس العرب | الأخضر تحت 20 سنة يبدأ استعداداته لمواجهة الجزائر

يواصل الأخضر تحت 20 سنة استعداداته للمشاركة فِيْ كأس العرب

السعودية تواجه اليمن وتونس فِيْ المونديال العربي “تحت 20”

تستضيف مدينة أبها بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة فِيْ الفترة من 20 يوليو إلَّى 6 أغسطس.

وأسفرت قرعة كأس العرب تحت 20 سنة عَنّْ سقوط المنتخب السعودي على صدارة المجموعة “الأولى” التي تضم الفريقين العراقي والموريتاني.

يشار إلَّى أن لاعبي منتخب السعودية لأقل من 20 عاما أجروا، مساء أمس الأربعاء، دورة تدريبية بإشراف المدرب صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين تكتيكية، تلاها عمل على. طبق. كرات.