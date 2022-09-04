استعدادا للزمالك.. تعرف على مَوعِد سفر الهلال إلَّى الدوحة

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عَنّْ مَوعِد رحلة فريق الهلال الكروي الأول لنادي الهلال إلَّى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة الزمالك المصري فِيْ كأس سوبر لوسيل.

وتقام مباراة الهلال والزمالك على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة وهُو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال 2022 حيث ستكون المواجهة بين أبطال الدوري السعودي والمصري. مجتمعة.

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وأكدت تقارير أن بعثة نادي الهلال ستغادر متوجهة إلَّى الدوحة، الأربعاء المقبل، لدخول معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة نظيره الزمالك.

ويواجه نادي الهلال نظيره الفتح، اليوم، فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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