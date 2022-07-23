فِيْ أول ظهُور فني لها منذ اعتزالها، تستعد المطربة المصرية أمل ماهر لإحياء حفل فِيْ مدينة العلمين الجديدة فِيْ مصر الجمعة المقبل.

كشفت شركة “My Ticket” التي نظمت الحفل، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عَنّْ ملصق الحفل الذي ترأسته أمل ماهر.

ظهرت الفنانة المصرية على الملصق بملابس بيضاء، وقبعة صيفِيْة، وتصفِيْفة شعر مضفرة، ومكياجها الهادئ المعتاد، صورة قديمة لأمل ماهر.

وكتبت الشركة تعليقًا “استعدوا لقضاء ليلة رائعة، انتظروا عودة ملكة الغناء أمل ماهر فِيْ أقوى حفل صيف 2022، فِيْ العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو، وانتظروا تفاصيل الحجز. . فِيْ وقت مبكر. “

بينما لم تعلن الفنانة المصرية بعد عَنّْ الحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثار خبر حفل الفنانة أمل ماهر قدرًا كبيرًا من التفاعل من قبل متابعيها ومعجبيها، الذين تمنوا لها التوفِيْق ورحبوا بعودتها إلَّى الساحة الفنية.

وكانت أمل ماهر قد وعدت الجمهُور، فِيْ مقابلة هاتفِيْة، على أحد البرامج التلفزيونية المصرية، بالعودة إلَّى نشاطها الفني قريبًا، وإعداد حفل كبير ستحييها فِيْ الفترة المقبلة بعد تعافِيْها من فِيْروس كورونا. .

أثارت أمل ماهر مؤخرًا جدلًا كبيرًا فِيْ مصر والوطن العربي بسبب شائعات اختفائها واختطافها، وهُو ما نفته الفنانة بظهُورها فِيْ مقطع فِيْديو مسجل.

وقالت آمال ماهر فِيْ الكليب “معجبي وعائلتي بخير، الحمد لله، أردت أن أؤكد لكَمْ لي، آسف على الفترة الماضية، لم أستطع أن أكون معك، كان عَنّْدي كورونا، لكن الحمد لله. لقد تعافِيْت وأحببت طمأنتك.

وأضافت “شكرا جزيلا لك. أنا حقا ممتنة لك على الحب والخوف الذي رأيته ولمسته. الحمد لله، وإذا كان يشير إلَّى شيء يدل على أن ربنا راض عَنّْي، بعد أن رأيت كَمْ هُو عظيم وعظيم”. هُو الحب، أشكركَمْ من كل قلبي على جمهُوريتي العربية، وأحب أن أهنئ الشعب المصري بمناسبة الثورة رقم 30. يونيو سنة جديدة سعيدة، أنا بخير والحمد لله … انتظر بالنسبة لي قريبًا “.

وكانت الفنانة المصرية، أمل ماهر، قد أعلنت اعتزالها الفن فِيْ يونيو 2022 بسبب ظروف خارجة عَنّْ إرادتها، وكتبت لاحقًا عبر حسابها على موقع فِيْسبوك “عزيزي الجمهُور الذي دعمني لسنوات وسنوات وظل رفِيْقي الدائم، بسبب الظروف الخاصة بي وخارجة عَنّْ إرادتي، أعلن خروجي الكامل من المجتمع الفني والنشاط الفني، وأتمنى لكل جمهُوري كل التوفِيْق والسعادة فِيْ هذه الحياة، وأتمنى كل التوفِيْق لجميع الزملاء. . . “