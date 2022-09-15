رابط استعلام اسماء المقبولين في حرس الحدود 1444، يرغب الكثير في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في حرس الحدود وتشكل وظيفة حرس الحدود هي من أهم الوظائف التي تطلقها المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين، حيث أعلنت مديريه الحرس والحدود في المملكة العربية السعودية عن أسماء المقبولين في وظائف حرس الحدود لعام 2022 بعدا أن تمت موافقة الشروط الخاصة بالقبول للوظيفة.

المديرية العامة لحرس الحدود

تقدم المديرية العامة لحرس الحدود مجموعة من الوظائف الخاصة بالمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر هي من أبرز وأهم الوزارات في المملكة العربية السعودية وتكون في مهام الأمن والحفاظ على السلم، ومن همها مكافحة الإرهاب ودراسة الحدود هنيه هجمات خارجية والقبض على المخالفين وحماية الشواطئ الإقليمية لكافة حدود المملكة العربية السعودية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين حرس الحدود

ممكن الاستعلام عن أسماء المقبولين في حرس الحدود عبر بوابة ابشر الإلكترونية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة ابشر من هنا“.

ثم عليك الضغط على إشعار القبول.

إدخال كافة المعلومات عبر الموقع.

تعبئه رقم الطلب في المكان المخصص.

ثم عليك نقر على أيقونة الاستعلام.

بعد ذلك عرض نتائج الاستعلام عن اسماء المقبولين.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين حرس الحدود

يمكنك الاستعلام عن أسماء المرشحين في وزارة حرس الحدود التابعة للمملكة العربية السعودية عبر منصة تبشر الإلكترونية ويمكن الدخول إلى منصة أبشر من هنا، هو واجب عليك إدخال كافة البيانات والمعلومات عبر الموقع وإرفاق رقم الهوية لمعرفة أسماء المقبولين في حرس الحدود.

المستندات المطلوبة لمقابلة حرس الحدود

عند التقديم لوظيفه حرس الحدود يجب عليك ارفاق المستندات والوثائق المطلوبة ومنها:

يجب عليك ارفاق الصوره الاصليه لبطاقه الهويه.

ارفاق ثلاث صور شخصيه.

ارفاق المؤهل العلمي الخاص بك.

يجب عليك ارفاق السجل الأكاديمي.

في مكان المقابلة تمام الساعه 8:45 دقيقة صباحا.

إحضار السيرة الذاتية الخاصة بك وإرفاق معادلة المؤهلة العلمي.

عدم حضورك المقابلة الشخصية بمعنى أنك تنازلت عن الوظيفة.

تعد وظيفة حرس الحدود من الوظائف التابعة لوزارة حرس الحدود في المملكة العربية السعودية باب التسجيل إلى كافة الراغبين ومن تتوفر فيهم شروط التسجيل وتم الإعلان مؤخرا عن أسماء المقبولين في الوظيفة عبر منصة أبشر الإلكترونية.