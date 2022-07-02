استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة مصر، يزداد عمليات البحث بشكل كبير من قبل المواطنين في جمهورية مصر العربية، حول كيفية الاستعلام المخالفات المرورية وذلك عن طريق اللوحة الرقمية والتي يتم صدورها من قبل وزارة النقل في مصر، كما قدم مموقع مرور مصر طريقة سهلة وذلك لكي يتمكن المواطنين والتعرف على المخالفات المرورية برقم اللوحة مصر دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة مصر

قدمت هيئة المواصلات المصرية خدمة رائعة ومتطورة من نوعها تخدم كافة المواطنين الذين يمتلكون سيارات، حول الاستعلام استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة مصر عبر الموقع الخاص بهم مما سهل على المواطنين في معرفة مخالفتاتهم المرورية برقم اللوحة:

قم بالدخول على الموقع الخاص، وهو موقع نيابات المرور

قم باختيار خدمات نيابات المرور

اختر ايقونة الاستعلامات

قم بادخال رقم اللوحة الخخاصة بك

تظهر بعد ذلك بيانات رخصة المركبة

تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة من الراغب في دفع الغرامة المالية

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

يستطيع كافة المواطنين التعرف على الاستعلام مخالفات المرورية، وذلك من خلال الموقع الخاص بالوزارة الرسمي للنيابة العامة، وذلك من خلال الرابط التالي،والذي سهل على كافة الناس بالبحث بدون عناء ، ويمكن الفحص من المنزل

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

هناك الكثير من الطرق الاتعلام حول مخالفات المرور لعام 2022، ومن ابرزها

الخطوة الأولى : يجب القيام بالدخول الى الموقع الخاص باليابة العامة والخاصة بالخدمات المروورية

ستظهر لك الصفحة الرئيسية بخدمات المرور

سيتم اختيار قائمة لاستعلامات القيام بالضغط على استمرار

يظهر خياران بشكل مباشر ، إما الاستفسار عن “مخالفات ترخيص المركبات” أو “مخالفات رخصة القيادة”. من الأفضل أن تختار بين الخيارين وفقًا لما تريد معرفته ، ثم انقر فوق قائمة “متابعة”.

أتاحت هيئة المواصلات المصرية رابط خاصة لكافة المواطنين وأتاحت لهم الفحص لاستعلام المخالفات المرورية وذلك سهلت عليهم الجهد والوقوف طوابير من أجل الانتظار، ويعتبر من أبز الانجازات التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين