استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي سبتمبر 2022 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ،تقدم الوزارة بشكل مستمر عدد من المساعدات المالية والخاصة بسد الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية لبعض الأسر محدودة الدخل في محافظات مصر والتي يبلغ عدد المستفيدين من الخدمة ما يقارب ال22 مليون مواطن ،كذلك توفر مساعدات متنوعة في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية.

استشارة في التضامن والكرامة بالرقم الوطني

أصبح من الممكن الاستعلام عن المعاش الشهري من الوزارة. تكافل اجتماعي من خلال محركات بحث جوجل، بتسجيل رقم البطاقة واسم المستفِيْد، مع العلم أن حوالي 5 ملايين أسرة فِيْ مصر تستفِيْد من هذا المعاش، والذي يحظى باهتمام واسع من وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث يكون وضع المتقدم هُو تم فحصه جيدًا، ويصل المعاش إلى المستفِيْدين، خاصة بعد إضافة مليون أسرة جديدة، ثم دعم يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني بدلاً من 19 مليار جنيه إسترليني.

موعد صرف المعاش التضامني والمستحق

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصرف الخاصة بشركة تكافل وكرامة يوم الخميس 15 سبتمبر، وقد أشرنا إلى رَابِطْ استشارة تكافل وكرامة سبتمبر 2022، ولكن قبل صرف هذا المعاش الشهري يجب على المواطن استيفاء الشُروطْ، من بين تلك الشُروطْ دافع عن كرامته

الشُروط التي يجب أن يستوفِيْها المستفِيْدون من المساعدات

أن لا يعمل المتقدم فِيْ القطاع العام أو القطاع الخاص أو الدوائر الحكومية ولا يحصل على معاش تأمين.

تقديم جميع المستندات المطلوبة، مثل نسخة من بطاقة هُوية سارية المفعول، ونسخ من شهادات ميلاد الأبناء، ونسخة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

الإجراءات اللازمة للحصول على التضامن والكرامة

يجب على المواطن إبراز هذه المستندات والأوراق المطلوبة والرسمية عند الطلب من خلال الجهات المختصة، وسنراجعها عند النقاط:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية بمحَلْ الإقامة مصحوبة بالمستندات المطلوبة.

نسخة صالحة من DNI.

نسخة من عقد الزواج أو الطلاق.

نسخة من عقد الزواج أو الطلاق. نسخة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة، شهادة محوسبة (شهادة الميلاد المحوسبة).

صورة البطاقة التموينية العائلية.

نسخة من شهادة السجن لقضايا حبس الأب أو الأم.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي سبتمبر 2022 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي كذلك توفر الوزارة عدد من أرقام التواصل والصفحات الإلكترونية الموثوقة والتي تتيح التواصل المستمر مع المستفيدين وتزويدهم بموعد صرف المعاشات الشهرية من خلال الدخول عبر الرقم القومي.