استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، تزايد البحث في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث جوجل عن الطريقة السليمة للاستعلام عن تكافل وكرامه عن طريق الرقم القومي لهذا العام 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اذ وجد الكثير من الحالات التي يجري إيقاف صرف المعاش لها، ما جعل المواطنين المسجلين في رابط التكافل وكرامه يرغبون في معرفه السبب الرئيسي لإيقاف المعاش لهم حتى يقوم بإجراء تظلم الاستحقاقات التي تم الغائها.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

خطوات يجب على الراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامه ان يقوم بها عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي حيث سيتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام تكافل وكرامه من خلال الدخول مباشرة عبر الرابط وبإدخال الرقم القومي لصاحب الكرت تكافل وكرامه بالضغط على الزر الخاص بالاستعلام عن المعاشات حيث ستظهر امام المواطن حاله المعاش تكافل وكرامه الخاصة بالفرد.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

لمعرفه الطريقة السليمة لتوقف المعاشات للمواطنين المصريين عبر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التي سترفقه الوزارة ، حيث شهدت الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة عن سبب توقف المعاشات التقاعدية، وسنستعرض لكم الأسباب الرئيسية للاستعلام عن التكافل الاجتماعي للمتوقفين معاشاتهم من المواطنين المصريين، وذلك عن طريق الدخول الى رابط تكافل وكرامه 2022 واتباع الخطوات اللازمة في الموقع للحصول على رد لمعرفه أسباب توقف المعاش من خلال رفع شكوى الى الجهات المعنية بذلك.

كيف اقدم شكوى تكافل وكرامة 2022

يتم تقديم الشكاوى للمواطنين المتوقف راتبهم ومعاشاتهم من خلال الرابط المعلن من وزاره التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية، والتي تضمن المواطن وصول شكواه الى الجهات المعنية فذلك عن طريق الدخول الى الرابط التالي والضغط على زر تقديم شكوى لماذا تم توقيف راتبه فسيتم بعد ذلك الرد على الشكوى في حدود شهر من تاريخ تقديم الشكوى.

في حال ان المواطن وجد ان رابطه تم توقيفه وتوقيف المعاش عنه سيقوم بالعودة الى القائمة التي فيها ادخال الرقم القومي ويختار تسجيل شكوى ثم يرفع تلك الشكوى الى الجهة التي سيتم الاستعلام عنها للتحقق من السبب الرئيسي لإيقاف معاشه وبناء عليه فان حالة تأكيد طلب الشكوى سيتم الرد عليه في الشهر الثاني للتسجيل.