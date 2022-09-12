استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي ،تعتبر من أهم وأكثر الخدمات المصرفية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي في محافظات مصر والتي تهدف الى توفير الدعم المالي للأسر الضعيفة اقتصادياً والأسر المحتاجة ،كما وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة ما يقارب ال2 مليون مواطن لسد الاحتياجات الأسرية وتوفير معاش شهري لهم.

استشارة حول التضامن والكرامة مع الرقم الوطني 2022

هناك خطوات يجب اتباعها عند إجراء استشارة حول التضامن والكرامة مع الرقم الوطني 2022 عبر موقع وزارة التضامن، وهِيْ كالتالي:

الزيارة الأولى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم اختر مربع الاستعلام تكافل وكرامة بالرقم الوطني 2022.

إدخال بيانات الرقم القومي وغيرها.

تحقق من البيانات ثم انقر فوق زر الاستعلام.

شروط الاستشارة تكافل وكرامة الرقم الوطني 2022

هناك العديد من الشُروطْ المطلوبة لتتمكن من استشارة والحصول على تكافل وكرامة بالرقم الوطني 2022، وهِيْ:

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 35 عامًا.

ليس لدي ضمان اجتماعي.

الدخل الشهري لا يتجاوز 400 جنيه.

أن يكون مقيمًا فِيْ مصر خلال تاريخ دفع المعاش.

لا تملك أكثر من 3 رؤوس ماشية للأغراض التجارية.

لا تملك أرض بمساحة نصف هكتار أو أكثر.

لا يقتصر المعاش التضامني المستحق على الرجال فقط، ولكن هناك أيضًا معاشات تقاعدية للنساء المتزوجات، ولكن هناك شُروطًْا للمرأة المتزوجة للحصول على معاش تقاعدي متكافئ ومستحق، وهِيْ:

ألا تعمل الزوجة فِيْ جهة عامة أو خاصة.

يجب ألا تمتلك الزوجة أي ممتلكات مثل الأراضي الزراعية أو العقارات.

وجود رعاية طبية للأطفال ونسبة الحضور فِيْ المدارس لا تقل عن 80٪.

ألا تكون زوجة لا تعمل فِيْ أي جهة عامة أو خاصة.

المستندات اللازمة للاستعلام عن التضامن والكرامة مع الرقم الوطني 2022

هذه هِيْ المستندات اللازمة للتمكن من التعرف على تكافل وكرامة بالرقم الوطني 2022 والحصول عليها:

شهادة زواج أو طلاق.

شهادة الميلاد المحوسبة.

كَمْبيوتر شهادة ميلاد الأطفال.

إحضار صورة من شهادة الهجر أو إثبات الفصل للحصول على راتب تقاعدي متكافئ.

صورة البطاقة التموينية.

نسخة من البطاقة الشخصية.

كود كشف الإعاقة للجان الطبية فِيْ حالة المرض المزمن والعجز.

إحضار صورة من إقرار الوصاية على الأيتام.

إحضار صورة من شهادة وفاة الزوج ضمن المستندات المطلوبة للتضامن والكرامة.

صورة من شهادة السجن لقضايا حبس الأب أو الأم.

صورته فِيْ المدرسة.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي كذلك يستطيع المواطن الدخول الى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإجراء التحديثات على البيانات الشخصية والإطلاع على كل ما هو جديد حول مواعيد صرف المستحقات.