استعلام شامل عن المخالفات المرورية إلكترونياً على أبشر absher.sa أرقام خدمات استعلامات المرور

أرقام الاستفسار الشامل عن المخالفات المرورية ، أبشر السعودية ، وحجز موعد مروري على رابط الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للخدمات والاستفسارات المرورية ، وهي المنصة التي يستخدمها سائقي السيارات في المملكة لاستخدام الخدمات المرورية على أبشر ، و يتطلع مواطنو المملكة والمقيمون المغتربون والزائرون إلى تعلم كيفية الاستفادة من منصة أبشر. مرور أبشر ، والاستعلام عن قيمة الغرامات المفروضة على مركباتهم ، خاصة عند تجديد الهوية أو تحديث شهادات القيادة. قدمت منصة أبشر الإلكترونية استفسارات عبر الرابط الخاص بالمخالفات ، لكن هناك طريقة أخرى للاستعلام عنها دون استخدام أبشر الإلكتروني.

استعلام شامل عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت على أرقام خدمة absher.sa

أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية “بدون أبشر” 1443

تقوم منصة أبشر الإلكترونية بالعديد من الخدمات في المملكة العربية السعودية ، حيث تعد المنصة قاعدة بيانات للسعوديين والمقيمين ، كما تتطلب تسجيل بيانات القادمين إلى المملكة عليها قبل وصولهم بثلاثة أيام ، وتوفر المنصة خدمات كبيرة للأفراد والمؤسسات حسب طريقة الدخول المباشر عليها.

الخدمات المقدمة من خلال أبشر

تسجيل طلب عمل حكومي.

تم الإعلان عن وظائف جديدة.

لكل باحث عن عمل حساب على المنصة مع طلب وظيفة.

تقوم بتقديم طلب لإصدار بطاقة هوية أو تحديث البيانات.

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية على حساب الفرد.

كيفية إنشاء حساب عبر أبشر

. تم إدخاله رابط مباشر لمنصة أبشر الإلكترونية .

. يختار المستخدم بين (أفراد – أعمال) أفراد.

تسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية (لمن لديهم حساب على المنصة).

تسجيل رقم الاقامة (لغير السعوديين).

اختر أيقونة مستخدم جديدة (لمن ليس لديهم حساب عليها).

سجل اسم المستخدم ورقم الهاتف المحمول الخاصين بك.

تم تسجيل رقم البريد الإلكتروني.

يتلقى رسالة بكلمة المرور.

لقد أنشأ الآن حسابًا يمكنه من خلاله تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين به.

ارقام الاستفسار الشامل للمخالفات المرورية: absher.sa الخدمات والاستفسارات

اسم المدينة رقم خدمة العملاء مدينة الرياض 011441111 مدينة الطائف 0127468666 المدينة المنورة 0148364200. كيفية الاستعلام عن المخلفات المرورية (حدود أبشر) تتيح الهيئة العامة للمرور للمستخدمين الاستعلام عن مخالفاتهم باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة فقط دون الدخول إلى منصة أبشر من خلال الخطوات التالية: المستخدم يتصل بالرقم 989.

تم اختيار الرقم 1 لاستخدام اللغة العربية.

كما أنه يتبع الخطوات ويختار الرقم 1 لاستخدام خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تسجيل رقم السجل المدني.

يضغط (نافذة) #.

يتم الرد الكترونيا للتعرف على كافة المخالفات المرورية وقيمتها. الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية https://www.youtube.com/watch؟v=00ttwJG4IVc

تمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم من الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة له أو لأحد أفراد أسرته. أما طريقة الوصول إلى خدمة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية فتتم من خلال ما يلي:

أدخل رابط موقع منصة أبشر.

اختر خدماتي.

معلومة.

المرور.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية.

استعلام عام عن صلاحية تأمين المركبة

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات ، وهذه الخدمة متاحة للمواطنين والمقيمين ، وتتم هذه الخدمة من خلال توافر ثلاثة متطلبات وهي:

رقم الهوية.

رقم لوحة.

الكود المرئي.

استفسارات حول المركبات المحجوزة

تمكن هذه الخدمة المواطن والمقيم من الاستعلام عن المركبات المحجوزة في أكثر من 340 موقع حجز توضح نوع المركبة ومكان وتاريخ الحجز. هذه الخدمة متاحة للمواطنين والمقيمين.

معلومات رخصة القيادة

تمكن هذه الخدمة من معرفة صلاحية رخصة القيادة للمواطن والمقيم داخل المملكة.

استعلام عن معلومات رخصة القيادة

تتيح هذه الخدمة الاستعلام عن بيانات رخصة القيادة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية للزوار

تمكن هذه الخدمة الزوار الخليجيين والوافدين من الاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة لديهم. أما شروط خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزوار فهي كالتالي:

أن تكون المخالفة مسجلة في إقليم المملكة العربية السعودية.

رقم الحدود أو جواز السفر أو الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو هوية السعودي المقيم في إحدى دول الخليج أو بطاقة السكان للمقيمين في مملكة البحرين.

خدمات المرور على أبشر

تختلف خدمات المرور في رابط لمنصة أبشر للخدمات المروريةو وتشمل خدمات المرور هذه 11 خدمة على النحو التالي:

خدمة تجديد رخصة القيادة: هي خدمة تتيح عملية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا.

تجديد رخصة القيادة: من خلال هذه الخدمة يمكن تجديد رخصة القيادة للمركبات التي يمتلكونها إلكترونيًا.

الاعتراض على المخالفات المرورية: وتشمل الاعتراض على المخالفات المرورية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور وأي سلطة أخرى مخولة بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية.

خدمات بيع المركبات: خاصة بيع المركبة والتحويل الإلكتروني لملكيتها بعد الاتفاق مع المشتري وإتمام فحص المركبة.

خدمة تواصل: يمكن من خلالها تقديم طلب مروري لتركيب جهاز تنبيه السلامة للمنشآت.

خدمة المزاد العلني الالكتروني: يمكن المزايدة على اللوحات (النقل الخاص ، النقل الخاص ، دراجة نارية).

إلغاء مركبة من قبل مستخدم: مستخدم فعلي يقوم بإلغاء إحدى المركبات التي يملكها إلكترونياً.

إضافة مستخدم إلى مركبة: إضافة مستخدم فعلي على إحدى مركباته إلكترونيًا.

خدمة إصدار تصريح إصلاح المركبات.

خدمة تمكن الأفراد من طلب تصريح إصلاح مركبة إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع.

خدمة طلب الشعار.

استبدال لوحة المركبة بلوحة طويلة مطبوع عليها شعار مميز.

خدمة المواعيد على منصة أبشر المرورية “حجز موعد للمرور”

تمكن هذه الخدمة المواطنين والمقيمين من حجز موعد بفروع المرور لأداء أي من الخدمات التالية:

اصدار رخصة قيادة. طباعة تصريح إصلاح المركبة. إنهاء إجراء حادث مروري. طباعة تقرير حادث مروري. اصدار رخصة قيادة مؤقتة. إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة. إصدار رخصة قيادة تالفة / مفقودة. اصدار رخصة قيادة بديلة تالفة / مفقودة. تجديد رخصة القيادة. إجراءات تسجيل رخصة القيادة. اطبع شريحة بيانات. كشط السيارة. تصدير مركبة للخارج. نقل ملكية المركبة للقضايا التي لا يمكن نقلها عن طريق المعارض وأبشر. تغيير وضع السيارة. تجديد رخصة القيادة. تعديل بيانات المركبة. إصدار لوحة مركبة تالفة / مفقودة. إصدار التصاريح / قسم السلامة المرورية. استبدال لوحات المركبة. اطبع صحيفة تقدير الحوادث المرورية. إجراءات سلطات المرور. التدريب في مدارس تعليم القيادة: تقييم القيادة لمن لديه مهارة (متقدم – متوسط ​​- مبتدئ). التدريب في مدارس تعليم السياقة: طلب تدريب قيادة مبتدئ (30) ساعة. استبدال رخص القيادة الأجنبية – سيدات.

وبذلك نكون قد اطلعنا معكم من خلال هذا التقرير على خدمة تحديد المواعيد على منصة أبشر المرورية وأرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية ، والاستعلام عن المركبات المحجوزة ، وكذلك الاستفسارات العامة حول صلاحية تأمين المركبات ، في بالإضافة إلى كافة تفاصيل “رسوم الخدمة” الخاصة بخدمات مرور أبشر ، وفي حالة وجود أي أسئلة ، يمكنك الاتصال بنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل هذا التقرير.