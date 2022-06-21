استعلام صندوق المعونة الوطنية عبر takaful.naf.gov.jo

وجدنا مؤخراً أن المملكة الأردنية قد أطلقت دعماً مالياً لفئة معينة من المواطنين الأكثر استحقاقاً لهذا الدعم ، بهدف إقامة مشاريع تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة. المساعدات الوطنية ضمن عمليات البحث لم تأت من فراغ.

استعلام عن صندوق المعونة الوطنية

تتم عملية الاستفسار عن كافة تفاصيل صندوق المعونة الوطنية باتباع سلسلة من الخطوات التالية:

الخطوة الأولى هي أن ينتقل المستعلم مباشرة إلى الصفحة الرسمية لصندوق المعونة الوطنية على الإنترنت من خلال الموقع الرسمي

ثم تأتي خطوة تسجيل بيانات مقدم الطلب ، والتي تتمثل في إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص به في خانة البيانات المخصصة لذلك.

بعد استكمال باقي البيانات المطلوبة منه في الصفحة بشكل صحيح ، هنا تأتي خطوة الذهاب إلى أيقونة الاستعلام التي تظهر أسفل الصفحة ، وبعد ذلك ستظهر جميع المعلومات التي يريد الاستفسار عنها أمام طالب وظيفة.

شروط الدعم التكميلي

هناك عدد من الشروط التي يجب على كل متقدم استيفاؤها للاستفادة من الدعم التكميلي ، وهذه الشروط هي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أردني الجنسية ، وليس لديه أي جنسية أجنبية أخرى ، بالإضافة إلى أن يكون له إقامة دائمة في الأردن.

أن يكون لديه دخل محدود ، حيث يتم قياس ذلك من خلال الوثائق التي يقدمها مقدم الطلب إلى الحكومة.

ألا يكون المتقدم لديه أي وظيفة في القطاع الخاص أو يعمل في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تم وضع هذه الشروط على أساس واحد وهو تقديم الدعم المادي للفئة الأكثر احتياجاً مما يجعل هذه الخدمة من أنجح الخدمات في الأردن.

في النهاية شرحنا لكم كل التفاصيل حول كيفية الاستفسار عن صندوق المعونة الوطنية ، كما قمنا بإدراج المعايير التي يجب أن يستوفيها كل متقدم لتلك الخدمة الاجتماعية ، وقد لاحظنا أن هذه الخدمة قد تم رحب بها بوضوح كثير من الناس منذ إطلاقها من قبل الحكومة الأردنية.