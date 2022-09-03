استعلام طلب الإسكان برقم الهُوية،تقم وزارة الإسكان في السعودية الكثير من الخدمات للكثير من المواطنين من بشكل الإلكتروني، وذلك بهدف رؤية 2030، ومن ضمن الخدمات تقديم طلب الإسكان بشكل الإلكتروني، وذلك من خلال موقعهم الرسمي، من خلال رقم الهوية، حيث أتاحت وزارة الإسكان طريقة استعلام طلب الإسكان برقم الهُوية بشكل سريع وبدون وقت وجهد.

استشارة بشأن طلب السكن برقم DNI

أدخل ارتباط منصة سكني الإلكترونية. فِيْ الجزء العلوي الأيسر من الصفحة، انقر فوق تسجيل الدخول. ثم نحدد حالة المواطن أو المقيم. بعد ذلك، نضغط للتحقق من حالة الأهلية. يجب عليك أيضًا وضع رقم هُوية مقدم الطلب. ثم نقوم بالنقر فوق التحقق. نكتب تاريخ الميلاد ونختار متابعة. سوف تتلقى رمزًا على الهاتف، أدخله وتابع. أخيرًا، سيتم نقلك إلى صفحة البيانات الشخصية والتي تشير إلى حالة الطلب.

خطوات استشارة طلب السكن برقم التسجيل

أولاً، ادخل إلى منصة سكني. سجلنا نحدد حالة المقيم / المواطن. انقر فوق استعلام الاستحقاق. ثم نضغط على رقم السجل المدني. نختار خانة الاختيار. أنت أيضا تضع تاريخ الميلاد. ثم نضغط على متابعة. أخيرًا، ستظهر بياناتك وحالة حقوقك.

شُروطْ طلب الدعم السكني

أن يكون المتقدم باسم أسرة سعودية مقيمة بشكل دائم فِيْ المملكة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا وأن يكون رب الأسرة وليس شخصًا مستقلاً.

يشترط أيضًا ألا تمتلك وحدة سكنية، وألا تحصل على دعم إسكان مسبق.

يمكن للمرأة الأرملة أو المطلقة بدون والدها أن تقدم طلبًا للحصول على مساعدة فِيْ السكن.

يمكن للمتقدمين الاستفادة من برنامج قرض السكن المدعوم من سكني.

المستندات والأوراق اللازمة للحصول على دعم السكن

تقديم بيان دعم اليتيمات والمطلقات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم شهادة وفاة لوالدي (والدي) الأيتام.

كَمْا يُطلب من رب الأسرة تقديم وثيقة مفردات ثابتة.

ثم يتم إرفاق أوراق السجل المدني الخاصة بالأسرة التي تطلب الإعالة بالملف.

يجب عليك أيضًا ملء الاستمارات الموجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان لطلب الدعم.

يمكن استعلام طلب الإسكان برقم الهُوية من خلال الدخول الى منصة سكني الإلكترونية، والتي تتيح للكثير من المواطنين للتحقق من حالة الأهلية برقم الهوية، من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم.