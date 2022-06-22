استعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود بدون أبشر 1443

يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين السعوديين عن كيفية الاستعلام عن إصدار تصريح إقامة باستخدام رقم الحدود بدون أبشر على محرك البحث “جوجل”. وتحرص الوزارة على تقديم خدماتها للمواطنين السعوديين والمقيمين إلكترونيًا وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير التحول الرقمي والاعتماد على الرقمنة بدلًا من الإجراءات الروتينية والورقية التي تستغرق وقتًا طويلاً. الحدود كما أوضحنا لكم في مقال سابق كيفية الاستعلام عن صلاحية هوية المقيمإلى نص المقال.

الاستعلام عن اصدار تصريح اقامة برقم الحدود

يمكنك استخدام رقمك الحدودي للاستعلام عما إذا كان قد تم إصدار إقامتك أم لا ، ونشرح لك الآن جميع الخطوات اللازمة للاستعلام عن إصدار الإقامة إلكترونيًا على النحو التالي:

أولا عليك تسجيل الدخول إلى خدمة نقل الوصول برقم الحدود على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثانيًا ، انقر فوق “تسجيل مستخدم جديد”.

ثالثًا ، أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الحدود وتاريخ الميلاد بالهجري ورمز التحقق المرئي والاسم ولقب العائلة.

أخيرًا ، إذا ظهر لك أن رقم الإقامة هو نفسه رقم الحد ، فهذا يشير إلى أن الإقامة لم تصدر بعد.

إذا كان رقم الإقامة مختلفًا عن رقم الحدود ، فهذا يشير إلى أنه تم إصدار الإقامة.

شروط الاستعلام عن الإقامة بالرقم الحدودي

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها كل من يريد إصدار تصريح إقامة ، ونوضح لك الشروط على النحو التالي: