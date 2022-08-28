استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية 1444 ، يتسائل العديد من الأشخاص حول معرفة كيفية الاستعلام داخل الصندوق العقاري بإستخدام رقم الهوية ، كما ويتم البحث على الطريقة التي تمكنهم من تسجيل الدخول ، حيث عملت على إنشائه المملكة العربية السعودي لتقديم الخدمات التي تسهل على المواطنين من إمكانية طلباتهم ،ويرجع ذلك لإتمام الإجراءات التي لم يوفرها الصندوق من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ، تابعوا معنا .

صندوق التنمية العقارية السعودي

يعتبر صندوق التنمية العقارية السعودي من أهم المشاريع غير الربحية الهادفة إلى مساعدة المواطنين مالياً. تأسس صندوق التنمية العقارية عام 1975 بأمر ملكي. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم قروض ومنح مالية للمواطنين لمساعدتهم على بناء منازلهم، ومدينة الرياض هي المقر الرئيسي للصندوق. ويرأسها حاليا وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل.

مزايا قروض صندوق التنمية العقارية السعودي

هناك العديد من المزايا التي يوفرها صندوق التنمية العقارية للمواطنين والعملاء، وتتمثل هذه المزايا في الآتي

يمكن للمواطن السعودي الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

الحصول على القرض وتخفيض مدته إلى خمس سنوات وبحد أقصى 10 سنوات.

يسمح للعميل بالتنازل عن الرهن العقاري لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

إعفاء أسرة العميل من سداد القرض في حالة وفاته.

الاستعلام عن صندوق عقاري برقم الهوية 1444

يمكن الاستعلام عن الصندوق العقاري من خلال رقم الهوية من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية ”“.

اختر خدمة للاستعلام عن المستفيدين.

أدخل الرقم القومي للمستفيد واسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على أيقونة “استفسار”.

استعلام عن صندوق عقاري رقم 1444

يمكن للمواطن الاستعلام عن رقم الصندوق العقاري باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع صندوق التنمية العقارية “”.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

حدد خيار خدمات المواطن.

اختر رمز “اعرف دورك”.

اكتب رقم الهوية في الفراغ المخصص.

انقر فوق الزر “بحث”.

شروط الحصول على دعم صندوق التنمية العقارية

يجب استيفاء مجموعة من الشروط للحصول على قرض تطوير عقاري، وتشمل هذه الشروط مجموعة النقاط التالية

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

يتراوح عمر العميل الراغب في الحصول على القرض بين 20 إلى 70 سنة.

أن يكون العميل موظفاً في منشأة سعودية أو عسكرية.

تأكد من إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التطوير العقاري

يجب توفر بعض الأوراق والمستندات للحصول على القرض، وهذه المستندات هي كالتالي

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

أرسل طلبًا مكتوبًا يتضمن جميع بيانات العميل.

نسخة من سند الملكية.

أوراق إحداثيات موقع الأرض.

بعد موافقة البلدية على عملية البناء.

رقم خدمة عملاء صندوق التنمية العقارية

يمكن للمواطن التواصل مع خدمة عملاء صندوق التنمية العقارية بالاتصال على 199088 للاستعلام عن قروض التمويل وتقديم مختلف الاستفسارات والشكاوى، حرصاً من الصندوق على تقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل مباشر وسهل.

استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية 1444 ، يعد الصندوق العقاري داخل المملكة العربية السعودية من أهم المؤسسات التي تقدم الخدمات من المنح والقروض للمواطنين من اصحاب الدخل المحدود ، ويأتي ذلك وفق معايير وضوابط يحددها صندوق التنمية العقاري .