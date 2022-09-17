استعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني 1444 ، ياتي برنامج الضمان الاجتماعي ضمن تقديم المساعدات للأشخاص بحيث يساعد على توفير لهم سبل الحياة والعيش بكرامة ضمن الخطط الطوير في المملكة العربية السعودية ، ويعتبر من البرامج ذات أهمية لتثديم الدعم للفئات المستحقة، ويعتبر هذا البرنامج وسيلة من وسائل تحقيق الحياة ومستوى معيشي لائق للمواطنين الذين لا يستطيعون ويحتاجون إلى قيمة اقتصادية ، تابعوا معنا .

الضمان الاجتماعي المطور

أنشأت وزارة الموارد البشرية نظام دعم الضمان الاجتماعي المطور، والذي يوفر وسائل الدعم للمواطن المستفِيْد، وفق القواعد التي تحددها الوزارة. قوائم المستفِيْدين بعد تقديم طلب الدعم، يمكن التواصل مع الإنسان. منصة الموارد الاجتماعية، وتنفِيْذ إجراءات إعلامية لمعرفة حالة التطبيق.

الاستشارات الخاصة الضمان الاجتماعي السجل المدني

من أهم الخطوات الإعلامية التي يمكن اتباعها حتى يتمكن المستفِيْد من التحقق من حالة الطلب، ما يلي فِيْ النقاط التالية

سجّل الدخول على الفور لمنصة وزارة الموارد البشرية.

أنت الآن بحاجة إلى تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

بعد إكَمْال خطوة تسجيل الدخول، اضغط على أيقونة الخدمة الإلكترونية.

انقر فوق خدمة الموظفِيْن.

حدد نوع الخدمة المطلوبة من خلال النقر على أيقونة الضمان الاجتماعي المطور.

املأ النموذج عبر الإنترنت بالبيانات المطلوبة.

– تعبئة حقل رقم السجل المدني.

تأكد من صحة التفاصيل المختلفة، ثم انقر فوق الزر إرسال.

سيتم تقديم تفاصيل مختلفة عن دعمك وحالة طلبك.

تواصل مع مطور الضمان الاجتماعي

يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور من خلال الطرق التالية للتواصل المباشر مع البرنامج